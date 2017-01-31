СМС в Авдеевке: «ВСУшник, ты лишь мясо для командиров»

Центр военных действий в Донбассе сместился в Авдеевку. Журналистка показала сообщения, которые поступают на телефоны местных жителей.

Соответствующее фото на своей странице в Twitter обнародовала журналистка Анастасия Магазова, сообщает УНИАН.

Напомним, центр военных действий в Донбассе сместился в Авдеевку. Жители города снова слышали работу РСЗО «Град». Ситуация вокруг Восточной Украины при этом накаляется и в международной сфере: Украина требует в ООН, чтобы «Россия прекратила военные действия», а ОБСЕ фиксирует тяжелую военную технику на территориях, подконтрольных Киеву.

Как сообщает Газета.ru, в районе промзоны Авдеевки, которую контролирует Киев, идут ожесточенные бои, что может привести к гибели самого города с населением в 25 тыс. человек и разрушению промышленности Донбасса. Вечером 30 января был перебит последний из четырех энергопроводов, что обесточило и остановило работу градообразующего предприятия — Авдеевского коксохимического завода/

Остановка завода автоматически лишает жителей теплоснабжения, поскольку обогрев жилья обеспечивается работой именно этого предприятия. В условиях аномальных холодов это грозит замерзанием и выходом из строя всей системы отопления населенного пункта. Кроме того, без электроэнергии осталась Донецкая фильтровальная станция, из-за чего подача воды остановилась не только в Авдеевку, но и в Ясиноватую и северную часть Донецка. К тому же обстрелы обесточили крупнейшую и наиболее опасную в регионе шахту имени Засядько, в которой оказались заблокированы около 200 горняков.

Накануне стало известно, что президент Украины Петр Порошенко прервал свой визит в Германию и срочно вернулся в Киев. Сам он объяснил данное решение катастрофическим положением, сложившимся в Донбассе. Позже версию о причинах, из-за которых Порошенко мог прервать свой визит в Германию, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя минобороны самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина.

Он заявил, что разведке ополченцев удалось перехватить доклад начальника генштаба ВС Украины Виктора Муженко о потерях ВСУ за последние двое суток. Согласно отчету, украинская армия за 29 и 30 января в зоне военных действий потеряла не менее 78 бойцов убитыми и 76 ранеными.

В то же время секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчиновзаявил, что количество жертв и раненых в результате обострения боевых действий существенно ниже.

«За позапрошлые сутки мы потеряли 4 бойцов, 12 было ранено, а за прошлые сутки мы имеем уже 3 убитых и значительно больше раненых — 23. Но потери российских гибридных войск значительно превышают наши. Все их попытки прорвать нашу оборону обречены на поражение», — сказал Турчинов в ходе встречи с министром национальной обороны Литвы Раймундасом Кароблисом.