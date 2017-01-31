Милиция ищет мужчину, который ограбил обменник с помощью «бомбы»

Ему удалось скрыться с крупной суммой денег.

Как сообщает управление уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома , неизвестный 22 января около 10:45 подошел к кассиру обменного пункта одного из столичных банков, расположенного на улице Якуба Коласа, и «под угрозой применения взрывного устройства» совершил ограбление.

Найти преступника по горячим следам оперативникам не удалось, поэтому они обратились за помощью к бдительным белорусам с просьбой помочь опознать грабителя.

По данным милиции, мужчина был «на вид около 25 лет, рост около 175 см, среднего телосложения», одет в темную болоньевую куртку с капюшоном, а также имел при себе сумку черного цвета.

Как выглядит предполагаемый преступник, милиция узнала с помощью видеокамеры, установленной в магазине недалеко от места преступления.