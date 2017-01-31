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Общество
31.01.2017
Евгений Федоров
Как белорусская «жировка» оказалась самой большой в мире (есть с чем сравнить)

Правда, речь идет не о сумме платежей, а о физическом размере счета за коммунальные услуги.  

Любопытным наблюдением поделился эксперт в сфере ЖКХ, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости Геннадий Каленов. Он наглядно продемонстрировал, как выглядят и чем отличаются «жировки» в различных странах мира.

Например, в Германии хозяин квартиры обязан платить за коммуналку авансом на год вперед, поэтому у немцев ежемесячные извещения, привычные для белорусов, просто отсутствуют.

В Грузии традиционных «жировок» также нет: местные жители получают отдельные счета за воду, газ, электроэнергию, вывоз мусора и др.

В Китае, по словам Геннадия Каленова, жировка по размеру самая маленькая в мире. Это связано с очень жесткими правилами для хозяев местных квартир – как и в Германии, за содержание жилых домов здесь как правило платят авансом. Объем платежа зависит от доли хозяина в общем имуществе.

Необычные для белорусского глаза «жировки» получают жители Азербайджана. Там нет единых требований по оформлению счетов извещений, поэтому довольно часто их пишут от руки.

Но, пожалуй, самые интересные коммунальные платежки получают в Латвии. Там этим вопросом занимаются частные и муниципальные компании, работа которых, согласно законодательству, должна быть максимально открытой и прозрачной.

Именно поэтому латвийские коммунальщики обязаны не только оповещать жителей дома о сумме коммунальных платежей, но публиковать заработные платы руководителя обслуживающей компании и других специалистов. Такую информацию можно посмотреть прямо на сайте.

Что же касается «жировок» в Беларуси, то их эксперт называет самыми большими в мире:

– Однако вопрос, стоит ли этим гордиться, остается открытым.

 
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