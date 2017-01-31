Cаудовский принц взял 80 соколов в салон самолета

Снимок птиц был опубликован на портале Reddit и быстро стал хитом интернета. По словам автора поста, это ястребы, но издание считает, что пернатые больше похоже на соколов.

Также отмечается, что транспортировка соколов на Ближнем Востоке – довольно распространенная практика из-за популярности соколиной охоты. Кроме того, сокол – национальная птица ОАЭ, со ссылкой на Business Insider сообщает Газета.ru.

Какой именно авиакомпанией перевозили соколов, как долго их рассаживали, кто является их владельцем и как они себя вели в полете, пока неизвестно.