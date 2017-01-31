Госдолг Беларуси за месяц вырос еще на 100 миллионов долларов. Кому?

Кому и сколько задолжали белорусские власти?

Информация о том, что внешний государственный долг страны по итогам прошедшего года достиг отметки 13,6 миллиардов долларов, обнародовало Министерство финансов.

Согласно такой же информации, но на 1 декабря, эта сумма была меньше на 100 миллионов долларов.

Всего же в течение 2016 года внешний госдолг Беларуси увеличился на 12,5% или почти на 1,2 миллиарда долларов!

За чей же счет?

В прошлом году, согласно официальной информации, было получено:

– 800 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития;

– 552 млн от правительства и банков России;

– 447 млн от китайских банков;

– 134,2 млн от Всемирного банка;

– 1,8 млн от Европейского банка реконструкции и развития и Северного инвестбанка.

«Белорусские власти сделали ошибку почти в $ 7 млрд».

По оценке независимых экспертов, в течение 2017 года Беларуси необходимо вернуть кредиторам внушительную сумму – около 5 миллиардов долларов.