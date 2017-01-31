Экс-главу Дзержинского района будут судить за истязание и зверское убийство бывшей жены

Домашний тиран нанес ей 44 ножевых ранения.

Завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве 59-летней женщины в торговом центре в городе Фаниполь Дзержинского района днем 10 августа прошлого года, сообщает официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По данным следствия, потерпевшая являлась индивидуальным предпринимателем и имела несколько торговых точек, в том числе и в административном центре «СфаН» в Фаниполе.

Подозреваемый был задержан при попытке скрыться с места преступления. Задержанным оказался 67-летний пенсионер, бывший супруг убитой женщины. Мужчина - ранее неоднократно судимый, в том числе и за должностные преступления. В ходе следственных действий подозреваемый дал показания, что приехал на встречу к бывшей супруге якобы передать деньги. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, он нанес потерпевшей множество ранений складным ножом, от которых та скончалась на месте.

Следствием также собраны данные, свидетельствующие о том, что задержанный в течение нескольких лет совершал противоправные действия в отношении женщины.

Он, проживая вместе с потерпевшей в частном доме в Дзержинске, систематически ее истязал, умышленно причиняя ей боль и страдания. После ее переезда, требуя возвращения, бывший супруг ее караулил, угрожал убийством. Последняя обращалась в милицию, где в отношении мужчины возбуждалось административное производство.

Чтобы женщина не продала дом, он умышленно похитил документы, предоставляющие право распоряжения собственностью.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.1 ст.154 (истязание), ч.2 ст.377 (хищение и сокрытие официальных документов, совершенные из личных побуждений, повлекшие тяжкие последствия), ст.186 (угроза убийством), п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса РБ.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Напомним, в конце лета Оксана Базык, дочка погибшей Любови Ткачевой, рассказала СМИ шокирующие подробности трагедии.

— Это было в апреле или мае, точно не помню. Мама уже сняла квартиру и спряталась от него в Минске. Ткачев выследил ее в Дзержинске, накинулся с ножом. Ей тогда повезло, ехала милиция, он испугался… 10 августа ей уже никто не помог… В Фаниполе у мамы бутик. Днем он туда пришел… Эксперты насчитали у мамы 44 ножевых, скончалась на месте… До этого она не раз писала на него заявления, просила, что-то сделать, но его даже на 15 суток не забирали: поговорят и отпустят. Ткачев когда-то был председателем Дзержинского райисполкома, считал: все ему можно… В милиции говорили: «Это бытовуха, что мы сделаем?» «А мне что делать? — плакала мама. — Ждать, пока убьет?!» Он и убил…

Все говорят, это из ревности. Они 30 лет были вместе. Он считал, что она его вещь, собственность, рабыня. Это не любовь. С такой жестокостью, с такой сатанинской ненавистью он ее убил, любви там никакой не было. Когда Ткачева задержали, дом, где они с мамой жили, обыскали. Его любимых вещей там не нашли. Шашки, револьвера, денег — ничего нет. Он ведь и мне угрожал, что зеков наймет… У меня пять детей, я боюсь. И за них боюсь, и за себя.