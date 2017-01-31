Разговорчики в сети: «Скоро у каждого крана охрану поставят»

Байнет бурно обсуждает поступок Галины Игнатович, которая с требованием справедливой компенсации за снос своего дома в Лебяжем во вторник утром залезла на башенный кран.

Именно сегодня ее семью пенсионерки должны были принудительно выселить судебные исполнители. Дом женщины должен снести застройщик «Тапас» под строительство своего комплекса «Олимпик Парк»и компенсировать жильцам этот снос. Но, как уже известно, компенсация, которую предложил застройщик нескольким семьям — а это три не новые квартиры — людей не устроила.

Мнения форумчан по поводу действий отчаявшейся минчанки, которая повторила прошлогодний поступок витебского рабочего, разделились. Правда, большинство все же стало на сторону женщины. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Три квартиры дали. Наверное, надо было пять».

«Имеет право хотеть хоть 10, уважайте право на частную собственность».

«Остались у нас люди, готовые отстаивать свои права до последнего».

«Подумаешь, очередная испорченная жизнь целой семьи… Это ерунда и пустяк в социально-ориентированном государстве. Пусть прыгает: нам то что, ведь наши дома стоят, не так ли, братья-белорусы?!».

«А я думал, что в нашей стране только терпеть умеют».

«Осталось еще тунеядцам (именно так власть называет людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) на краны залезть. А вообще, неприкрытый рэкет со стороны самизнаетекого».

«Скоро никаких кранов не хватит!».

«Подозреваю, что по весне возле каждого крана охранника поставят».