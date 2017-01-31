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Скандалы
31.01.2017
Евгений Федоров
Что известно о застройщике «жирной» недвижимости, из-за которого пенсионерка забралась на кран

Как оказалось, это не первый конфликт между компанией «Тапас» и жильцами сносимых для расчистки под строительство домов.

Занимается строительством элитной недвижимости

Фирма, оказавшаяся в центре скандала, является застройщиком нескольких крупных жилых и коммерческих объектов. К примеру, ей принадлежит элитный жилой комплекс «Аквамарин», находящийся недалеко от здания Национальной библиотеки в Минске.

Также компания участвовала в строительстве бизнес-центра «Футурис», на пересечении МКАД и проспекта Независимости, который, как указано на официальном сайте, «в кругу обывателей и специалистов получил неофициальное название деловых ворот Минска».  

Владелец «Тапаса» – игрок хоккейной команды Лукашенко

По информации телеканала «Белсат», компания-застройщик «Тапас» принадлежит бизнесмену Павлу Белому, также известному в качестве игрока хоккейной команды Александра Лукашенко.

В прошлом руководитель компании был профессиональным хоккеистом – играл под началом Михаила Захарова в «Юности». А сейчас считается лучшим ассистентом главы государства по хоккею.

Интересно, что в 2012 году по неподтвержденной информации предприниматель был арестован КГБ. По месту его работы журналистам тогда давать комментарии отказались, а через несколько дней Белый вновь появился на льду вместе с главой государства, сообщал TUT.BY.

Не первый скандал со сносом жилья для застройки

Похожая история с участием застройщика произошла в июле прошлого года – тогда дом пожилой пары Александра и Нины Сечко решили снести ради строительства того же элитного комплекса «Олимпик Парк».

Пенсионеры, которые всю жизнь строили свой дом-мечту, вдруг оказались должны освободить место для строительных работ.

–  Больно было осознавать, что мы лишимся дома, который строили всей семьей по крупицам, – жаловались хозяева журналистам.

Болезненный вопрос застройщик в итоге решил через суд, который принял решение выселить семью из родного дома и признать за ним право собственности на три квартиры в Минске: «двушку», «трешку» и «четырешку», расположенные на улицах Скорины, Филимонова и Беды.

Вероятнее всего, по такому же сценарию развивалась и история женщины, устроившей акцию протеста на подъемном кране. Правда, изменит ли общественный резонанс расстановку сил в противостоянии местных жителей и застройщика – еще вопрос.

 
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