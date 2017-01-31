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31.01.2017
Салiдарнасць
Как заработали смышленые Чайкины сыновья – версия отца

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что никогда не вмешивался в предпринимательскую деятельность своих сыновей.

По словам Юрия Чайки, они «всего добиваются собственным трудом», а он в детали их бизнеса «никогда не лез».

— Сыновья всего добиваются собственным трудом, они — ребята смышленые, с мозгами. Я никуда их не пристраивал, оба сами создавали свой бизнес. С нуля! И младший, и старший, — заверил генпрокурор РФ агентство ТАСС.

Он отметил, что не «нахваливает» сыновей, а дает «реальную оценку»:

— В детали их бизнеса я никогда не лез, они живут своим умом, хотя к моим словам по житейским вопросам прислушиваются, советам следуют.

При этом глава надзорного ведомства подтвердил, что его сыновья получали госзаказы, но опроверг информацию СМИ об их сумме:

— Но ни о каких трехстах миллиардах рублей, о которых писали в 2015 году «Ведомости», речь не шла. Там и близко нет подобных цифр, суммы в разы меньше!

Напомним, в 2015-м было публиковано расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), посвященное криминальным связям сыновей Юрия Чайки — Артема и Игоря.

Большая часть материалов посвящена старшему сыну генпрокурора Артему Чайке. В частности, в расследовании утверждается, что у Артема Чайки есть доля в греческом отеле Pomegranate, совладельцем которого также является Ольга Лопатина.

Кроме того, показаны связи окружения Чайки с бандой известного фигуранта дела о громком убийстве 12 человек в станице Кущевская Краснодарского края Сергея Цапка.

 
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