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Скандалы
31.01.2017
Станислав Журавлевич, REALTY.TUT.BY
На стройке «Олимпик Парка» женщина в знак протеста забралась на башенный кран

В Минске 31 января женщина забралась на кран и требует справедливой компенсации за снос своего дома в Лебяжем.

Именно сегодня ее семью должны были принудительно выселить судебные исполнители. Дом женщины должен снести застройщик «Тапас» под строительство своего комплекса «Олимпик Парк» и компенсировать жильцам этот снос. Но компенсация, которую предложил застройщик нескольким семьям — а это три не новые квартиры — людей не устроила.

В восемь утра нашему корреспонденту позвонил сын женщины, Константин, и сообщил что его мать Галина Игнатович, забралась на башенный кран возле дома. Она грозит сброситься, если не будет обеспечено справедливое возмещение за сносимый дом. Требования в письменной форме женщина оставила внизу.

Невестка Светлана попыталась уговорить Галину спуститься, добралась до середины высоты крана, но Галина пригрозила спрыгнуть вниз — и Светлане пришлось спуститься.

Сейчас под башенным краном спасатели развернули надувную конструкцию. Прибыло руководство района и начальник ГУВД Мингорисполкома.

Начальник ГУВД Мингорисполкома Александр Барсуков обещал Галине Константиновне, что готов, когда она спустится, самолично отвезти ее на переговоры с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем.

Когда Галина Игнатенко потребовала прессу, всех «посторонних» вытеснили со стройки.

— Я сам не знаю, на каких условиях она готова спуститься, — говорит сын Галины, Константин. —  Она все втайне готовила. Вчера просто семье сказала, что у нее есть два плана. Но никто не думал, что среди них может быть такой.

Дмитрию Столярову, который залез на башенный кран, выплатили часть денег

В 9.45 вся семья была под краном. Дети уговаривали Галину Константиновну спуститься, но она отказывалась.

В 10.45 к прессе вышел второй сын Галины Игнатович, Алексей. Он сообщил: отец, Иван Игнатович, с Константином, его женой и начальником минской милиции Барсуковым едут на переговоры к Андрею Шорцу. Они хотят добиться гарантий, что сегодня не будет ни принудительного выселения, ни сноса дома. Что им разрешат обжаловать решение суда первой инстанции, по которому их выселяют в городском суде и, если понадобится, в Верховном. «Мы просто хотим, чтобы все было по закону», — уточнил Алексей.

Решения Галина Игнатович будет дожидаться наверху.

В 11.10 все вернулись. На совещании у Шорца, по словам Светланы, невестки Галины Константиновны, прокурор города перенес снос на 6 февраля.

Самой Галине Константиновне стало плохо. К ней поднялись два спасателя и два медика. Позже Галина Игнатович медленно, с подстраховкой, спустилась. После того как ее осмотрели врачи, женщину госпитализировали с переохлаждением.

***

Дом семьи Игнатович, который должны снести для строительства элитного жилогго комплекса. Площадь дома 116 квадратных метров

В письме, которое написала Галина Игнатович, говорится о том, что сегодня ее с семьей выселяют в принудительном порядке по решению суда: «Это жилье (дом) единственное, которое мне перешло в наследство от родителей. Другого я своим детям не смогла построить. За что наша семья так провинилась, что нас лишили законного права даже обжаловать судебное постановление?».

Галина Игнатович, фото TUT.BY было сделано накануне ЧП

До этого Игнатовичи объясняли: в доме на 116 квадратных метрах живут Галина, два ее сына с женами и детьми, бывший супруг с новой женой. Всего прописано 11 человек. Семья настаивает на компенсации в виде двух квартир для сыновей и денежной компенсации для Галины и ее бывшего супруга. По суду же им выделили три квартиры.

 
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