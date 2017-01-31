Сенегальские шимпанзе устроили кровавую расправу над бывшим вожаком

Они убили члена стаи, в прошлом возглавлявшего ее, и обглодали труп.

Это девятый известный случай нападения шимпанзе на соплеменника. Происшествие было описано в журнале International Journal of Primatology.

Убитый шимпанзе по имени Фудуко был вожаком стаи, пока в 2007 году не был изгнан за дружбу с другим самцом, потерявшим высокий статус. В 2013 году Фудуко смог вернуться в стаю, однако не все оказались готовы его принять — несколько самцов преследовали его. Фудуко пытался восстановить свое былое положение и, очевидно, за это и поплатился — другие шимпанзе до смерти забили его камнями и палками, а затем устроили акт каннибализма, отмечает Газета.Ру.

Как отмечают приматологи, несмотря на редкость таких случаев, они позволяют больше узнать о том, как образовываются союзы самцов внутри стаи. Одной из причин обострившихся отношений также могло стать преобладание в стае самцов, что повысило конкуренцию между ними за самку. Как правило, в стаях шимпанзе самок больше, но в Сенегале промышляют браконьеры, ворующие самок для продажи.