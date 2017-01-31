Почему оппозиция массово двинула в регионы

Сразу две крупные белорусские политические силы объявили своим приоритетом активизацию деятельности в провинции.

В частности, о таких планах в середине января объявила кампания «Говори правду» – в лице Татьяны Короткевич и Андрея Дмитриева, которые намерены в 2017 году развивать в белорусской глубинке диалог между обществом и властью, искать новых лидеров, а также строить партию «нового типа».

Спустя несколько недель о намерениях консолидировать демократические силы в регионах заявил Николай Статкевич, продвигающий идею объединения всех демократических сил под знаменами Белорусского национального конгресса.

Удастся ли белорусской оппозиции разбудить жителей малых городов и вернуть им интерес к политике?

Карбалевич: Нет механизмов, которые позволяют организовать протест

По мнению политолога Валерия Карбалевича, концентрация сразу двух политических сил на региональной теме – это лишь совпадение.

– Я думаю, что никакой закономерности в этом нет, – считает он. – Это абсолютно нормальная логика любой политической структуры: развивать свои организации в регионах, чтобы было на что опереться при каких-то политических действиях.

В то же время говорить о предпосылках активизации политической жизни в провинции, по мнению эксперта, пока не приходится.

– Нет никаких публичных проявлений недовольства, никаких трудовых конфликтов, забастовок и других требований, – подчеркивает собеседник. – В этом смысле у нас полный штиль, полная тишина.

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