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Общество
31.01.2017
FINANCE.TUT.BY
Сколько сможет протянуть каждый третий белорус после увольнения

Результаты опроса исследовательского центра РАБОТА.TUT.BY, в котором приняли участие 1062 человека.

Каждому второму белорусу, который ищет работу, приходится занимать деньги. При этом максимально позволительный срок поиска нового места для большинства — не более двух месяцев. Дальше просто не хватит накоплений на жизнь.

Финансовые трудности во время поиска работы испытывают 72% опрошенных. Из них 30,8% респондентов столкнулись с серьезными денежными проблемами и лишь 15,1% участников исследования не ощутили проблем с деньгами.

32,8% из тех, кому приходится занимать деньги, предпочитают брать их у родственников, 12,5% — у друзей и знакомых, а 3,4%, чтобы свести концы с концами, даже пришлось оформлять кредит в банке.

Большая часть респондентов — порядка 30% — признались, что максимальный срок, когда могут позволить себе искать новую работу, не испытывая финансовых проблем, — до двух месяцев, 20,2% — до месяца, 15,7% — до четырех месяцев. Год искать работу и не испытывать трудностей с деньгами под силу лишь 6,9% опрошенных.

Помимо финансовых проблем, порядка 94% опрошенных испытывают психологические проблемы. Без работы боятся остаться большинство респондентов (85,1%), однако мотивы у всех разные. Для 14,7% — это способ занять себя, для 51,2% — необходимость и источник средств к существованию. При этом 19,2% опрошенных работа позволяет получать удовольствие от жизни. 5,7% респондентов считают, что труд мешает комфортной жизни.

На конец 2016 года официально безработными числились 35,3 тысячи человек, или 0,8% от численности экономически активного населения. Безработица постепенно падала весь прошлый год начиная с мая. По данным Минтруда, средний период трудоустройства составлял чуть больше двух месяцев.

Тем, кто планирует уволиться со старой работы, не имея новой, эксперты рекомендуют накопить финансовую «подушку безопасности», которой хватило бы на полгода — это самый оптимальный срок.

 
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