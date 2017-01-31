Варшава станет для белорусских компаний дверью на мировой рынок капитала?

Дебют может cостояться уже в этом году.

В числе предполагаемых участников – компании белорусского IT-сектора, топливно-энергетической отрасли, машиностроения и финансовой сферы. Таким образом они рассчитывают получить новый источник инвестиций.

«Мы находимся в продвинутой стадии переговоров с компаниями из IТ-сектора, а также машиностроения и топливно-энергетической отрасли… Если рыночные условия будут благоприятны, то дебют белорусских предприятий может состояться уже в этом году», – подчеркнул управляющий директор GPW Марцин Кашуба по итогам встречи руководства биржи с белорусскими и польскими инвестиционными банкирами и брокерами.

По информации польского издания Rzeczpospolita, интерес к проведению IPO (первичное публичное размещение ценных бумаг) на GPW проявляют крупнейший белорусский банк «Беларусбанк», оба нефтеперерабатывающих завода Мозырский НПЗ и «Нафтан» и один из крупнейших в мире производителей большегрузной автомобильной техники БелАЗ.

Но, похоже, белорусским первенцем на GPW станет представитель самого передового сектора экономики – IT.

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