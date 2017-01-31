Почему зарплаты белорусов должны быть не меньше, чем у поляков

По крайней мере, такой вывод напрашивается при сравнении цен в белорусских и польских магазинах.

Исходя из простой экономической логики, страны с более высокими доходами населения, чаще всего, имеют и более дорогие товары массового потребления на прилавках магазинов.

Объясняется такая закономерность просто: именно заработная плата работников предприятий, грузоперевозчиков и торговых сетей влияет на конечную стоимость того или иного товара. Например, тот факт, что бутылка «Кока-колы» где-нибудь в Норвегии стоит более 3 долларов в эквиваленте, там никого не удивляет, так как подавляющее большинство местных жителей зарабатывает в переводе с норвежских крон по 3-4 тысячи долларов в месяц.

В случае Беларуси это экономическое правило почему-то не действует. Согласно свежим данным, опубликованным международной площадкой Numbeo, цены на ключевые продовольственные товары в белорусских магазинах оказались на уровне польских. А по некоторым позициям – существенно выше.

К примеру, килограмм яблок в соседней стране стоит на треть дешевле, чем в Беларуси, апельсины – на 25%, томаты в белорусских магазинах и вовсе на 65% дороже польских. Более того, поляки покупают по более низким ценам молоко, рис, зелень, вино и даже пиво! Справедливости ради стоит отметить, что мясо курицы, свинина, яйца и сыры после девальвации национальной валюты в Беларуси впервые за долгое время стоят меньше, чем аналогичные продукты в Польше.

Тем не менее, общая стоимость условной корзины продуктов в двух странах приблизительно сопоставимая.

Цены на продукты. Источник Numbeo.com

Беларусь Польша Молоко, (0.25 литра) 0.15 $ 0.14 $ Белый хлеб (125.00 грамм) 0.12 $ 0.16 $ Рис, (0.10 кг) 0.09 $ 0.08 $ Яйца 0.21 $ 0.31 $ Сыр местного произ-ва (0.10 кг) 0.48 $ 0.51 $ Мясо цыпленка, (0.15 кг) 0.45 $ 0.56 $ Говядина (0.15 кг) 0.86 $ 1.10 $ Яблоки (0.30 кг) 0.27 $ 0.19 $ Бананы (0.25 кг) 0.28 $ 0.26 $ Апельсины (0.30 кг) 0.40 $ 0.32 $ Томаты (0.20 кг) 0.38 $ 0.23 $ Картофель (0.20 кг) 0.07 $ 0.08 $ Лук (0.10 кг) 0.05 $ 0.05 $ Зелень (0.20 за пучок) 0.16 $ 0.13 $ Минимальная сумма на человека/день 3.98 $ 4.12 $ Минимальная сумма на человека/месяц 123.41 $ 127.75 $

В то же время средняя зарплата в Польше намного выше, чем в Беларуси– если среднестатистический белорус зарабатывал в 2016 году около 370 долларов, то поляк – более 1070 долларов. То есть, чтобы купить необходимый для жизни минимум, нашим соседям придется потратить менее 12% своей зарплаты, тогда как белорусские граждане будут вынуждены отдать третью часть всех заработанных денег.

Вот такая социально-ориентированная арифметика получается.