Почему зарплаты белорусов должны быть не меньше, чем у поляков

По крайней мере, такой вывод напрашивается при сравнении цен в белорусских и польских магазинах.
Исходя из простой экономической логики, страны с более высокими доходами населения, чаще всего, имеют и более дорогие товары массового потребления на прилавках магазинов.
Объясняется такая закономерность просто: именно заработная плата работников предприятий, грузоперевозчиков и торговых сетей влияет на конечную стоимость того или иного товара. Например, тот факт, что бутылка «Кока-колы» где-нибудь в Норвегии стоит более 3 долларов в эквиваленте, там никого не удивляет, так как подавляющее большинство местных жителей зарабатывает в переводе с норвежских крон по 3-4 тысячи долларов в месяц.
В случае Беларуси это экономическое правило почему-то не действует. Согласно свежим данным, опубликованным международной площадкой Numbeo, цены на ключевые продовольственные товары в белорусских магазинах оказались на уровне польских. А по некоторым позициям – существенно выше.
К примеру, килограмм яблок в соседней стране стоит на треть дешевле, чем в Беларуси, апельсины – на 25%, томаты в белорусских магазинах и вовсе на 65% дороже польских. Более того, поляки покупают по более низким ценам молоко, рис, зелень, вино и даже пиво! Справедливости ради стоит отметить, что мясо курицы, свинина, яйца и сыры после девальвации национальной валюты в Беларуси впервые за долгое время стоят меньше, чем аналогичные продукты в Польше.
Тем не менее, общая стоимость условной корзины продуктов в двух странах приблизительно сопоставимая.
Цены на продукты. Источник Numbeo.com
|
|
Беларусь
|
Польша
|
Молоко, (0.25 литра)
|
0.15 $
|
0.14 $
|
Белый хлеб (125.00 грамм)
|
0.12 $
|
0.16 $
|
Рис, (0.10 кг)
|
0.09 $
|
0.08 $
|
Яйца
|
0.21 $
|
0.31 $
|
Сыр местного произ-ва (0.10 кг)
|
0.48 $
|
0.51 $
|
Мясо цыпленка, (0.15 кг)
|
0.45 $
|
0.56 $
|
Говядина (0.15 кг)
|
0.86 $
|
1.10 $
|
Яблоки (0.30 кг)
|
0.27 $
|
0.19 $
|
Бананы (0.25 кг)
|
0.28 $
|
0.26 $
|
Апельсины (0.30 кг)
|
0.40 $
|
0.32 $
|
Томаты (0.20 кг)
|
0.38 $
|
0.23 $
|
Картофель (0.20 кг)
|
0.07 $
|
0.08 $
|
Лук (0.10 кг)
|
0.05 $
|
0.05 $
|
Зелень (0.20 за пучок)
|
0.16 $
|
0.13 $
|
Минимальная сумма на человека/день
|
3.98 $
|
4.12 $
|
Минимальная сумма на человека/месяц
|
123.41 $
|
127.75 $
В то же время средняя зарплата в Польше намного выше, чем в Беларуси– если среднестатистический белорус зарабатывал в 2016 году около 370 долларов, то поляк – более 1070 долларов. То есть, чтобы купить необходимый для жизни минимум, нашим соседям придется потратить менее 12% своей зарплаты, тогда как белорусские граждане будут вынуждены отдать третью часть всех заработанных денег.
Вот такая социально-ориентированная арифметика получается.