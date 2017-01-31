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Экономика
31.01.2017
Евгений Федоров
Почему зарплаты белорусов должны быть не меньше, чем у поляков

По крайней мере, такой вывод напрашивается при сравнении цен в белорусских и польских магазинах.

Исходя из простой экономической логики, страны с более высокими доходами населения, чаще всего, имеют и более дорогие товары массового потребления на прилавках магазинов.

Объясняется такая закономерность просто: именно заработная плата работников предприятий, грузоперевозчиков и торговых сетей влияет на конечную стоимость того или иного товара. Например, тот факт, что бутылка «Кока-колы» где-нибудь в Норвегии стоит более 3 долларов в эквиваленте, там никого не удивляет, так как подавляющее большинство местных жителей зарабатывает в переводе с норвежских крон по 3-4 тысячи долларов в месяц.

В случае Беларуси это экономическое правило почему-то не действует. Согласно свежим данным, опубликованным международной площадкой Numbeo, цены на ключевые продовольственные товары в белорусских магазинах оказались на уровне польских. А по некоторым позициям – существенно выше.

К примеру, килограмм яблок в соседней стране стоит на треть дешевле, чем в Беларуси, апельсины – на 25%, томаты в белорусских магазинах и вовсе на 65% дороже польских. Более того, поляки покупают по более низким ценам молоко, рис, зелень, вино и даже пиво! Справедливости ради стоит отметить, что мясо курицы, свинина, яйца и сыры после девальвации национальной валюты в Беларуси впервые за долгое время стоят меньше, чем аналогичные продукты в Польше.

Тем не менее, общая стоимость условной корзины продуктов в двух странах приблизительно сопоставимая.

Цены на продукты. Источник Numbeo.com

 

Беларусь

Польша

Молоко, (0.25 литра)

0.15 $

0.14 $

Белый хлеб (125.00 грамм)

0.12 $

0.16 $

Рис, (0.10 кг)

0.09 $

0.08 $

Яйца

0.21 $

0.31 $

Сыр местного произ-ва (0.10 кг)

0.48 $

0.51 $

Мясо цыпленка, (0.15 кг)

0.45 $

0.56 $

Говядина (0.15 кг)

0.86 $

1.10 $

Яблоки (0.30 кг)

0.27 $

0.19 $

Бананы (0.25 кг)

0.28 $

0.26 $

Апельсины (0.30 кг)

0.40 $

0.32 $

Томаты (0.20 кг)

0.38 $

0.23 $

Картофель (0.20 кг)

0.07 $

0.08 $

Лук (0.10 кг)

0.05 $

0.05 $

Зелень (0.20 за пучок)

0.16 $

0.13 $

Минимальная сумма на человека/день

3.98 $

4.12 $

Минимальная сумма на человека/месяц

123.41 $

127.75 $ 

В то же время средняя зарплата в Польше намного выше, чем в Беларуси– если среднестатистический белорус зарабатывал в 2016 году около 370 долларов, то поляк – более 1070 долларов. То есть, чтобы купить необходимый для жизни минимум, нашим соседям придется потратить менее 12% своей зарплаты, тогда как белорусские граждане будут вынуждены отдать третью часть всех заработанных денег.

Вот такая социально-ориентированная арифметика получается.

 

 
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