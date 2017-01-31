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31.01.2017
Салiдарнасць
Невзоров: Зачем столько денег вкладывать в собственную виселицу?

Пресс-служба санкт-петербургского комитета по строительству озвучила сметную стоимость стадиона «Зенит-Арена» – 41,7 миллиарда российских рублей.

Эта астрономическая сумма может оказаться еще большей.  Руководитель петербургского отделения Transparency International Дмитрий Сухарев утверждает, что есть еще несколько контрактов, по которым деньги еще не выплачены, но они не расторгнуты. В результате «Зенит-Арена» обойдется более, чем в 50 миллионов российских рублей.

― Я не понимаю: может быть, все-таки возможность опозориться в будущем можно как-то купить дешевле? ― так публицист Александр Невзоров прокомментировал в эфире «Эха Москвы» расходы на стадион. ― Ситуация с «Зенит Ареной» напоминает того психованного маркиза в 93-м году времен французской революции, который долго полировал и лакировал гильотину, на которой ему должны были к чертовой матери отсечь голову.

Понятно, что любая футбольная конструкция, куда придет сборная России, будет местом ее позора. Может быть, все-таки лучше не достраивать? Может быть, все-таки лучше как-то забросить и дать зарасти…

Столько денег вкладывать в собственную виселицу, чтобы потом на ней, скрипя, болтаться? Это странно.

Невзоров: Мутко подцепил ДНК барана?

 
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