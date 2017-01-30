Василий Шлындиков о приговоре Муравьеву: «Обидно, что вот так запросто уничтожили человека»

Авторитетный экономист, экс-глава концерна «Амкодор» Василий Шлындиков считает, что любой независимый суд оправдал бы экс-владельца «Мотовело» Александра Муравьева.

«Приговор Муравьеву – большое несчастье», – считает Шлындиков.

«Произошел классический рейдерский захват, – высказывает свою точку зрения Василий Михайлович. – Муравьеву вначале продали акции «Мотовело», а затем фактически обвинили в том, что он якобы их присвоил – если коротко, то суть обвинения в этом. Муравьев пострадал за то, что инвестировал в тот завод колоссальные средства, десятки миллионов долларов.

Его осудили практически ни за что. Убийцам меньшие сроки дают, чем ему дали! Я убежден в одном: если у нас был независимый, профессиональный и беспристрастный суд, то Муравьева оправдали бы и компенсировали бы ему моральные страдания. Не говоря уже о материальных».

У Александра Муравьева было очень мощное последнее слово. Казалось, он в пух и прах разбил доводы гособвинения. Рассказал и о том, как ему предлагали откупиться. Но, увы, миллиона долларов для того, чтобы выйти на свободу, оказалось недостаточно.

«Я уверен, что Муравьев почти все, что заработал, кинул в этот велозавод», – говорит Шлындиков.

Не секрет, что любой бизнесмен, который провел в СИЗО больше недели, готов отдать все свое состояние в обмен на свободу. Да что там бизнесмены – чиновники выворачивали свои карманы наизнанку и находили на каких-то секретных счетах сотни тысяч долларов. Дело экс-главы «Белнефтехима» Александра Боровского – тому хороший пример.

«И Муравьев, будь у него достаточно деньг, откупился бы, да и все, – считает Шлындиков. – Ведь у него же дети, семья. Но Александра, видимо, кроме этого миллиона ничего не было…

На мой взгляд, Муравьев все абсолютно правильно делал. Конечно, были проблемы. Но это проблемы, прежде всего, нашей экономической системы. То инфляция, то девальвация, то новый указ какой-нибудь…»

Не так давно Совмин утвердил комплекс мер по реализации программы социально-экономического развития до 2020 года. Казалось бы, там есть немало либеральных шагов. И тут бац – такой расстрельный приговор известному бизнесмену! Который, кстати, не воровал у государства и в отличие от некоторых, не просил никаких преференций у власти.

«Сколько уже было подобных бумаг, намерений, и все заканчивалось одним и тем же, – разводит руками Шлындиков. – Приговор Александру Муравьеву – это большое несчастье. И даже если он обжалует его, пару лет, может быть, снимут, но все равно когда выйдет на волю, у него уже не будет ни сил, ни желания, ни здоровья начинать свой бизнес. А ведь начинать придется с нуля! Обидно, что вот так запросто уничтожили человека. Представителя бизнес-элиты, который был не просто купи-продай, а развивал производство! Причем неплохо развивал, с пониманием дела. То же «Елизово» при нем работало, как часы! И там он правильные решения управленческие принимал. А сейчас и «Мотовело», и Елизово» практически похоронили.

Нет у наших правоохранительных органов ни совести, ни чести. И самое страшное, что именно такими бессовестными, малограмотными кадрами укомплектованы и наши правоохранительные органы, и суды…».

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