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Скандалы
30.01.2017
Алена Антонова
«Школа — это не тюрьма. И право на туалет никто не отменял»

Ситуация, в которой оказался минский школьник, вызывает шок.

В Байнете обсуждают поступок директора школы, не отпустившей ребенка в туалет во время урока. Об этом стало известно благодаря публикации в газете Наша Ніва.

Восьмилетний мальчик дотерпел до перерыва, но добежать до туалета не успел и описался. Классный руководитель посоветовала маме мальчика разбираться в ситуации самостоятельно: мол, сама она ссориться со своим директором не собирается.

Директор минской школы № 29 Анжела Носкова в разговоре с мамой заявила: у вас нет медицинских показаний, чтобы вы ходили на уроке в туалет. В итоге педагог принесла извинения со словами, что если бы она знала, что у мальчика такая скандальная мать, то завела бы ребенка сама.

В Фейсбуке белорусы не сдерживают эмоций, обсуждая случай в минской школе. Многие сравнивают пережитое ребенком с пыткой, а в отношении директора предлагают ввести «запрет на профессию».

Маме мальчика советуют писать жалобы в Министерство образования и прокуратуру и довести дело до суда.

На сайте издания читатели высказывают возмущение и предлагают варианты решения проблемы.

«Ребенок пережил ситуацию унижения и стыда перед всем классом. А педагогам плевать. Зато дисциплина!»

«Я считаю, что ребенок вообще не должен спрашивать разрешения пойти в туалет. Школа - это не тюрьма. И право на туалет никто не отменял».

«Теперь оказывается, чтобы выйти в туалет 8(!)-летнему ребенку, нужна какая-то справка? Директор - фееричная ****! А на каком основании она требует справку у мамы? Есть постановление министерства или какие-то другие официальные документы? Если таких документов нет, то на произвол и профнепригодность директора нужно писать заявления в вышестоящие инстанции. Людей с активной позицией очень боятся такие вот «директора».

«Жалобы везде, где можно, быстро отрезвляют таких «педагогов». Ругаться не надо, надо писать. Госсистема сама разберется».

Кстати, госсистеме в лице министра образования Игоря Карпенко стоило бы решить эту задачу: является ли педагог профпригодным, если он не отпускает ребенка на уроке в туалет?

 
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