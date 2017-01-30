Бизнесмену Кныровичу продлили срок пребывания под стражей

Соучредителю группы компаний «Сармат» Александру Кныровичу на десять дней продлили срок пребывания под стражей. 72 часа, на которые он был задержан, закончились 28 января возле 23:00.
Об этом Еврорадио сообщил отец предпринимателя Станислав Кнырович:
― Учитывая то, что ему предъявляют, адвокат сказал, что за 72 часа мы не «закроемся». Должны пройти как минимум два допроса у следователя. Поэтому он сказал, что минимальный срок ― плюс ещё десять суток.
Александр Кнырович. Фото: BEL.BIZ.
Станислав Францевич контактирует с сыном через адвоката. По его словам, уже состоялся первый допрос Александра Кныровича в качестве подозреваемого. Но обвинения главе «Сармат-СТИ» еще не предъявлены.
― Есть точка зрения следствия, а есть точка зрения Александра, ― лаконично комментирует это обстоятельство Станислав Кнырович.
Следующая встреча Александра Кныровича с адвокатом должна состояться во вторник, 31 января.
Пока же родственники передали бизнесмену тёплые вещи (по словам Станислава Кныровича, в «американке» сыро) и лекарства.
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