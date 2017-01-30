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Экономика
30.01.2017
FINANCE.TUT.BY
Власти не поддержали «народный указ», который мог упростить работу ИП

Инициатива, по мнению чиновников, будет создавать неравные условия для бизнеса, а ИП начнут возить контрафактный товар.

Об этом стало известно сегодня после очередного заседания рабочей группы по проблемам ИП при Минэкономики. Ипэшники пока не сдаются и намерены собирать подписи, чтобы внести проект на рассмотрение в парламент.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото Иван Яриванович, TUT.BY.

В конце прошлого года предприниматели представили проект «народного указа» — альтернативу президентскому указу № 222, по которому ИП должны продавать импортные товары легпрома только с сопроводительными документами. Предприниматели предлагают ввести специальный фиксированный сбор для тех, кто занимается розничной торговлей. Как предполагается, этот платеж в установленной сумме нужно уплачивать независимо от интенсивности деятельности. Для тех же ИП, которые будут продавать отечественные товары, сумму платежа предлагают понижать, а при продаже импортных вещей — повышать. Как и раньше, предприниматели также просят разрешить им работать без документов на товары.

Обсудить «народный указ» на очередном заседании рабочей группы по проблемам ИП предложил на последнем форуме предпринимателей заместитель директора Департамента по предпринимательству Минэкономики Александр Калиновский.

— Участников рабочей группы проинформировали, что проект предпринимателей был разослан в органы госуправления, в том числе Минфин, МНС, Госстандарт, Минэкономики, но данный проект не был поддержан. Он создает возможность неравной конкуренции, а также ввоза контрафакта, — уточнили в пресс-службе Минэкономики после заседания в этот понедельник.

В ведомстве уточнили, что бизнес-союзы также не поддержали этот проект.

— Но на рабочей группе был поднят вопрос о «микропартиях». Было принято решение вернуться к обсуждению этого вопроса на общественно-консультативном совете при Минэкономики, — уточнили в ведомстве.

Напомним, в прошлом году бизнес-сообщество предложило рассмотреть послабления для тех предпринимателей, которые ввозят «микропартии» товаров (до 1500 евро). После проверки налоговой декларации, уплате НДС ипэшника, который ввозит небольшие партии товаров, просили признавать «добросовестным приобретателем имущества».

Из-за решения, которое приняли по «народному указу», некоторые участники рабочей группы покинули заседание.

— 7 человек ушли с заседания в знак протеста, когда узнали, что народный проект отклонили. Мы не видим смысла в рабочей группе. Она не является переговорной площадкой, она не отвечает запросам ИП, которые сейчас стоят, — поясняет лидер общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко. — Из положительного — МАРТ предложило обсудить на заседании общественно-консультативного совета при Минэкономике работу ИП с отечественными товарами.

По совам Анатолия Шумченко, «в регионах у предпринимателей катастрофа, они не могут работать из-за 222-го указа».

— Люди просят предпринимателей привезти дешевый товар, а они не могут. 222-й указ может не только обанкротить любого ИП, но и подвести их под административную статью, ведь проверяющие могут признать «липовой» любую накладную. Предприниматели и так обросли бумагами, — заявил Анатолий Шумченко.

По словам лидера «Перспективы», организация намерена «собирать 50 тысяч подписей, чтобы напрямую внести законопроект в парламент».

 
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