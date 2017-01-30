«Теперь за политику штрафуют, а за экономику сажают»

Лидер кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев прокомментировал в фэйсбуке изменение белорусских реалий:

«Беларусь меняется. И эти перемены сближают людей, которые еще совсем недавно были друг от друга очень далеки. Сегодня в сети появилось сразу два сообщения.

Первое про то, что Муравьева, который попытался поиграть в приватизацию с «Мотовело», приговорили к 11 годам заключения.

Второе – на респектабельном сайте для бизнеса, где топовые бизнесмены рассказывают как строить бизнес, решать проблемы и идти вперед, вышел материал о том, как вести себя во время задержания и допросов.

Такие семинары очень успешно читали правозащитники из «Вясны», «БХК» нам, политическим активистам. Тогда казалось это только про политику, но нет – это про нашу жизнь.

Времена изменились. Открываешь новости не с мыслью о том, кого из коллег по политическому цеху задержали/посадили, а кого из бизнеса следующим призвали «отдать долг Родине». А то, что мы ей должны по гроб сомнений у «родины» не возникает.

Теперь за политику применяют экономические санкции, штрафуют, а вот за экономику действительно сажают. И без всяких там заявлений со стороны прогрессивной общественности и возмущений ЕС и США.

Возмущение, конечно, есть, но выражается оно в другом: бегстве бизнеса из страны, мизерных инвестициях в страну и тотальном недоверии частного сектора государственному. Тихое такое возмущение.

Но есть и те, кто могут быть полезны в новой ситуации. «Вясне» и «БХК» впору начать продавать корпоративные семинары по теме прав, свобод и действий при задержании, обыске, допросе. Опыта за последние 20 лет, как ни у кого другого».