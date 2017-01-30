Что нужно знать, если вас «пригласили» на допрос

Вызов на допрос для большинства предпринимателей — это большой стресс. Даже если речь идет не о статусе подозреваемого или обвиняемого, а только свидетеля. Неизвестно, чем все может закончиться.

Чтобы ситуация не усложнялась полной неосведомленностью и растерянностью, лучше знать о своих правах и обязанностях заранее. Илья Латышев, управляющий партнер «Юридической компании «ВЕРДИКТ и Александр Павловец, адвокат Адвокатского бюро «ВЕРДИКТ» подготовили список возможных вопросов тех, кого вызывают на допрос, и дали на них ответы.

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— От сумы и тюрьмы, как гласит народная мудрость, зарекаться не стоит. И с течением времени количество объектов, от которых не зарекаются, растет.

Например, людям бизнеса не стоит зарекаться от допросов, куда их могут в любой момент вызвать. Не обязательно по их бизнесу — например, по делам кого-то из партнеров или контрагентов. Вызов на допрос для человека, далекого от уголовно-правовой сферы – это всегда стресс, если не шок. В такой ситуации люди теряются и не способны быстро сориентироваться.

Поэтому мы подготовили своего рода памятку с ответами на типичные вопросы про допрос, к которой можно обратиться в критической ситуации.

Можно ли вызвать на допрос по телефону?

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее — УПК) предусматривает, что потерпевший, свидетель, а также находящиеся на свободе подозреваемый, обвиняемый вызываются на допрос повесткой. В ней должно быть указано:

Кто и в каком качестве вызывается

К кому и по какому адресу

Время явки на допрос

А также последствия неявки без уважительных причин

Однако на практике зачастую на допрос «приглашают» по телефону. Это позволяет следователям и дознавателям сэкономить время – пока заказное письмо дойдет, пока почтальон найдет адресата…

Принимать телефонное приглашение или нет – каждый должен решать для себя сам. Формально – есть основания потребовать письменной повестки и за счет этого выиграть время для формирования позиции и консультации с адвокатом.

С другой стороны, отказ явиться по звонку, скорее всего, настроит следователя или дознавателя против вас.

В случае, если вы готовы явиться на допрос по телефонному звонку, следует выяснить у звонящего его ФИО, должность, место работы, процессуальный статус, в котором вас вызывают на допрос и в рамках какого уголовного дела. Куда и в какое время явиться, звонящий скажет сам. Поскольку это не повестка, по поводу времени и даты здесь можно «поторговаться».

В каком статусе меня могут вызвать на допрос?

Исходя из УПК, вызываемое на допрос лицо должно иметь четкий процессуальный статус: потерпевший, свидетель, подозреваемый, обвиняемый. Если человек не имеет одного из указанных процессуальных статусов, допрос в его отношении проводить не могут.

О статусе потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого лицо будет знать заранее. Поэтому если приглашение на допрос является для вас неожиданностью, то вас вызывают в качестве свидетеля.

Если звонящий вам по телефону ничего внятного про ваш статус не говорит, то, скорее всего, вас приглашают не на допрос, а на оперативный опрос (или беседу – как его иногда называют).

Приглашение на оперативный опрос можно проигнорировать, т.к. он процессуальным действием, предусмотренным УПК, не является. Однако в этом случае настойчивый оперативник может появиться у вас дома или на работе и все же провести опрос.

Можно ли отказаться давать показания на допросе?

Полностью отказаться давать показания на допросе может только подозреваемый или обвиняемый. Свидетель может лишь отказаться давать показания в отношении себя самого, членов своей семьи и близких родственников. В отношении иных лиц свидетель обязан давать показания и несет ответственность за отказ или уклонение от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний.

О чем стоит и о чем не стоит говорить на допросе?

Данный вопрос лучше всего заранее обсудить с адвокатом. Универсальный совет здесь дать сложно. Разве что – говорить меньше, особенно на этапе «свободного рассказа», с которого обычно начинается допрос. Лучше коротко и четко отвечать на конкретные вопросы следователя. Слушать вопрос и отвечать сугубо в рамках вопроса, не давая «зацепок» для дополнительных вопросов. Если вы чего-то не знаете или не помните, прямо скажите об этом и не поддавайтесь на провокации, если вас настойчиво будут просить вспомнить. Вы имеете право не помнить — ответственности за это пока не ввели.

Могут ли задержать свидетеля после допроса?

УПК не предусматривает возможности задерживать свидетелей. Однако дает возможность задерживать подозреваемых.

Поэтому зачастую после допроса свидетелю вручают постановление о признании его подозреваемым. Это дает возможность задержать его на срок до 10 суток. После этого его должны либо отпустить, либо предъявить обвинение.

Если человеку предъявлено обвинение в преступлении, предусматривающем ответственность в виде лишения свободы на срок свыше 2 лет (за некоторыми исключениями), то после предъявления обвинения его могут взять под стражу на срок до 2 месяцев (который, впрочем, может быть продлен до 6 месяцев, а в исключительных случаях – до 18 месяцев).

Может ли свидетель иметь адвоката?

И обязан ли орган, ведущий уголовный процесс, предоставить свидетелю адвоката?

УПК умалчивает о праве свидетеля на адвоката. Однако в данном случае работает норма статьи 62 Конституции Республики Беларусь о том, что каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей.

Поэтому свидетель имеет право прийти на допрос с адвокатом либо в ходе допроса заявить о своем желании воспользоваться помощью адвоката. Ведущий допрос обязан в этом случае его прервать и предоставить свидетелю время на заключение соглашения с адвокатом.

Законодательство не предусматривает обязанности органа, ведущего уголовный процесс, предоставлять свидетелю адвоката «по назначению». На него имеют право только подозреваемый и обвиняемый.

Что еще необходимо знать про допрос?

1. По результатам допроса составляется протокол. До подписания его следует внимательно прочитать и указать на все неточности. Подписывать протокол следует лишь после того, как в нем будут устранены все неточности, и он будет полностью отражать то, что говорил свидетель. Все зафиксированное в протоколе потом будет использоваться на следствии и в суде. Свои показания свидетель также может записать собственноручно.

2. Допрос может длиться непрерывно не более 4 часов. Затем должен быть предоставлен перерыв на 1 час для отдыха и принятия пищи. В общей сложности в течение дня допрос может вестись не более 8 часов.

Допрос в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

3. В ходе допроса может вестись аудио- или видеозапись. Свидетеля об этом предупреждают, но его согласие не требуется.