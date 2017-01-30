Отец Кныровича: ЖКХ остается должно моему сыну $ 1,5млн

25 января за уклонение от уплаты налогов задержан известный белорусский бизнесмен Александр Кнырович и пятеро сотрудников компании «СарматТермо-Инжиниринг», которую он возглавляет.

Согласно информации, распространённой на следующий день Комитетом государственной безопасности, они недоплатили государству не менее 2,8 млн рублей.

Отец Александра Кныровича рассказывает Еврорадио свою версию того, откуда взялась эта сумма.

― ЖКХ остаётся должно СТИ, то есть Александру, $ 1,5 млн за поставленную продукцию. Если вы умножите на курс доллара, вы будете иметь «незаплаченные» налоги, ― говорит Станислав Кнырович.

Анна Бакун и Станислав Кнырович, мать и отец Александра Кныровича. Фото ej.by

Группа компаний «Сармат», соучредителем которой является Александр Кнырович, занимается разработкой энергоэффективных технологий в строительстве и поставками стройматериалов. КГБ сообщил о «договорных» сделках, которые «Сармат» заключал с государственными структурами из системы ЖКХ. По делу задержаны несколько чиновников и брокер, который представлял на бирже интересы Свислочского ЖКХ.

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