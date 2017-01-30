«Америка — живая страна с неубитым народом, в отличие от России с населением-зомби»

Матвей Ганапольский — о том, почему он не хочет в Америку, а хочет, чтобы Америка была тут.

В эфире «Эха Москвы» популярный ведущий высказался о реакции американцев на решение Трампа.

— Только он их объявил, так тут же народ собрался на протесты. Собственно, я не об оппозиции народа, собственно, я не знаю, кто прав – Трамп, или народ. Но о том, что собрались. Пошли в аэропорт, а это режимный объект, не предупреждая никого за 15 дней, стали пикетировать. Далее – судья принял решение ограничить решение Трампа. То есть, президента. И те, кто уже прибыл в американские аэропорты, их теперь выслать не могут. Теперь заявляют, что генпрокуроры штатов будут подавать на Трампа, то есть, на президента, в суд.

Ну, я понимаю, что в Америке полно проблем, но как выясняется сейчас, это живая страна с неубитым народом в отличие от России с населением-зомби, которое каждый день смотрит зомбоящик – потому и зомби. А может быть, просто достоинства в людей нет. Растоптало их за 70 или 80 лет революции – не знаю, почему.

В общем, я не хочу в Америку, хочу, чтобы Америка была тут. В России – в этом смысле, чтобы люди, увидев, что президент косячит и губит страну, не бежали к урнам, чтобы за него проголосовать, а бросали в мусорную урну бюллетени с его фамилией.