За полтора месяца глава Мингорисполкома лишился третьего заместителя

Вслед за Игорем Карпенко и Владимиром Кухаревым Мингорисполком покидает третий заместитель председателя — Жанна Бирич.

Об этом TUT.BY сообщило несколько источников. Мы также узнали, где ее трудоустроят в ближайшее время.

Фото Станислав Шаршуков, TUT.BY

«Сегодня у Бирич был последний рабочий день. Забирают в Москву», — говорит один из собеседников.

Как сообщил другой информированный источник, Жанна Бирич переходит на должность замдиректора департамента антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии.

«Еще на этой неделе она в Минске, но где-то на следующей неделе уезжает», — поясняет собеседник.