За полтора месяца глава Мингорисполкома лишился третьего заместителя
Вслед за Игорем Карпенко и Владимиром Кухаревым Мингорисполком покидает третий заместитель председателя — Жанна Бирич.
Об этом TUT.BY сообщило несколько источников. Мы также узнали, где ее трудоустроят в ближайшее время.
Фото Станислав Шаршуков, TUT.BY
«Сегодня у Бирич был последний рабочий день. Забирают в Москву», — говорит один из собеседников.
Как сообщил другой информированный источник, Жанна Бирич переходит на должность замдиректора департамента антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии.
«Еще на этой неделе она в Минске, но где-то на следующей неделе уезжает», — поясняет собеседник.
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