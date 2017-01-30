Почему мне должно быть так некомфортно в собственной стране?

Минчанка Катя Барушка, которая после 10 лет жизни в Варшаве решила с ребенком вернуться домой, кажется, разгадала угрюмую тайну белорусской действительности.

МИМИМИНСК, Я ВОЗВРАЩАЮСЬ!!!

– Первоначально я хотела написать о череде прекрасных и удивительных открытий человека, десять лет прожившего в Польше и мечтавшего вернуться в Минск. В такой родной, как в детско-девичьих воспоминаниях, и одновременно в такой волнующий новыми местами, правильными городскими начинаниями и отсутствием претензий на великодержавность.

Радостно похрюкивая от предвкушения, я начала писать черновики за полгода до возвращения.

Как же хочется вернуться в город, где на каждом углу тебя не будут пугать угрюмой жизнью, если ты срочно не купишь себе новую сумку! Конец баталий с недореформированной, советской по сути и коммерческой по цене системой здравоохранения! Наконец-то ребенок пойдет в школу, где не будет крестов в каждом кабинете и учитель по религии, по совместительству ксендз, не будет писать мне гневных писем по поводу моих методов воспитания.

С приближением школьного года, когда мне уж точно нужно было переехать, радостных набросков становилось все меньше, а тихого ужаса – все больше. Я затягивала потуже ягодицы и настраивалась на позитив.

Ладно, непросто найти приличную квартиру – в конце концов, страна не самая богатая. Ладно, какие-то идиотские игры с администрациями школ для дочери. Ну, в конце концов, ребенок-то у меня проблемный – по-русски вообще не пишет.

Мне даже было немного стыдно. Как-то неловко возмущаться. Ведь я объективно не знаю всяких предписаний. Наверное, чего-то не понимаю.

МИМИМИНСК, Я ВОЗВРАЩАЮСЬ…

По прошествии пяти месяцев после возвращения я вроде бы стала понимать то главное, что меня так смущало в новой белорусской жизни. И я стала искать четкое определение этому «главному», из-за которого спокойное существование в Беларуси невозможно, объяснения которому нет и не будет.

Начнем с простого: почему мне, человеку, прожившему десять лет за границей, нельзя перевезти все свои вещи сразу? Или хотя бы за два раза, чтобы влезли в легковое авто? Почему мне на протяжении шести месяцев пришлось упрашивать всех знакомых взять с собой пару килограммов моих пожитков хотя бы в самолетный багаж («вас обязательно встретят в аэропорту, я организую!»). Почему мне приходилось заставлять знакомых ездить со мной через границу?

Все «просто»: за перевоз свыше 50 кг на человека через границу наше государство требует денег. Собрание сочинений Кондрата Крапивы, которое десять лет назад я бережно везла в Польшу как напоминание о Родине, эта самая Родина сейчас видит как мой «золотой капитал», на котором оно может заработать. Почему мои безобидные личные вещи вдруг стали моей проблемой?

Ответа на этот вопрос нет даже у таможенников. В предпоследнюю свою ходку я везла в Минск двух случайных знакомых – это давало возможность перевезти 100 дополнительных килограммов багажа. Все коробки были старательно взвешены накануне – я смело поехала на «зеленый коридор».

– Девушка, у вас вся машина забита, вам на «красный»!

– Тут толькi асабiстыя рэчы!

– Тут точно больше ста кэгэ!

– Ну дык мы ж утраіх едзем. Я, хлопец i дзяўчына.

– Почему так много вещей?

– Ну, разумееце, я дзесяць гадоў жыла ў Польшчы, зараз вяртаюся, назбiралася.

– Ага! – ликует таможенник. – Вещи все-таки ваши личные! «Красный коридор»! И платите пошлину за каждый килограмм!

Если вам когда-нибудь придется сомневаться в собственной креативности, рекомендую прохождение белорусской таможни. Перспектива расстаться с сотнями припасенных на жилье евро, чтобы уплатить пошлину за рисунки дочки, старые миски и любимые носки в кролики, толкает на неожиданные меры.

– Ведаеце, у нас проста сям'я такая. Хлопчык i дзве дзяўчынкi. Жывём утраіх – то ў Беларусi ў iх, то ў Польшчы ў мяне. Я стамiлася. Вырашыла аб'яднацца з каханымi i вось пераважу нашы рэчы на Радзiму.

И таможенник, и я, и мои прифигевшие знакомые – все мы понимаем, что я несу чушь. Молчим.

Неловкую паузу нарушает таможенник. Громко и выразительно, чтобы было слышно всем на пропускном пункте, кричит: «Все выгружать – и на весы». А потом подходит ко мне и душевно так говорит: «Ну, вы же понимаете: машина битком, коллеги заметят, нашлют на меня контролера. Да и очередь сожрет вопросами, почему это вашу машину без проверки пустили. Пожалуйста, выгрузите вещи».

И это вроде бы так мило. И в то же время так тупо.

Почему этому нормальному мужику нужно ломать комедию перед коллегами? Почему мне нужно изворачиваться, чтоб вернуться домой? Почему людям, затаривающимся за границей, нужно нарушать закон, если они просто хотят купить порошок подешевле? Чья это проблема, что за деньги, на которые в Беларуси можно купить известную субстанцию, в Польше получаешь конфетку? Людей – или все-таки государства?

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