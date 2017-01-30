В минской школе директор не выпустила второклассника в туалет — тот описался

Как стало известно «Нашей Ниве», последний учебный понедельник января в минской школе №29 ознаменовался скандалом.

Директор школы Анжела Носкова не выпустила 8-летнего мальчика в туалет во время урока. Тот дотерпел до перерыва, но добежать до туалета не успел и описался.

«Мне сын позвонил из школы, — рассказала мать мальчика Ольга. — Спросил, что ему делать и как досидеть до 18 часов. Он на продленке — ему еще на улицу надо было идти, а там -5 градусов».

По словам матери, она сразу связалась с классным руководителем, но та посоветовала разбираться в ситуации самостоятельно: мол, сама она ссориться со своим директором не собирается.

«Я сорвалась с работы, приехала и ужаснулась — штаны были такие мокрые, что с них капало. Все это видели одноклассники. Пошли мы к директору, а она мне заявляет — у вас нет медицинских показаний, чтобы вы ходили на уроке в туалет!» — сказала мать мальчика.

«Начала задавать мне вопросы — а почему это он с другим мальчиком попросился? Я отвечаю — у вас в туалете света нет, дети маленькие, одни боятся идти. Неужели вы, педагог, не понимаете? Она сделала замечание, что свет есть. Ну так там включатель на уровне взрослого человека, как 8-летнему до него дотянуться?»

По словам Ольги, директор извинилась со словами, что если бы она знала, что у мальчика такая скандальная мать, то завела бы ребенка сама.

«Но здесь речь не про моего сына конкретно. Это могло случиться с любым ребенком. Не хотелось бы, чтобы другие попадали в такую ситуацию, чтобы с детьми так обходились. Не думаю, что виновные чувствуют себя виноватыми», — резюмировала женщина.

А что говорят в школе?

«Все конфликтные вопросы уже решены, никаких проблем у нас нет. Никаких проблем», — сказала «Нашей Ниве» директор.