В минской школе директор не выпустила второклассника в туалет — тот описался

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Бизнесмену Кныровичу продлили срок пребывания под стражей
Власти не поддержали «народный указ», который мог упростить работу предпринимателей
«Теперь за политику штрафуют, а за экономику сажают»
Что нужно знать, если вас «пригласили» на допрос
За полтора месяца глава Мингорисполкома лишился третьего заместителя
ФСБ поймала «Шалтая-Болтая». Причем здесь дело о госизмене?
Белорусскоязычную сотрудницу со станции метро «Октябрьская» перевели на другое место работы
Прапорщик Лукашенко получил три года за удар пьяного ногой
В Беларуси задержан участник международного киберпреступного синдиката
Как россиянин писал в Беларуси «диссертацию по экологии», а попался на спайсах
Гонки на тракторах: «Аж 10 км без ремонта проехали!»
В Минске «тунеядцам» предлагают прокат сноубордов со скидкой 20%
Белорусский бизнесмен сравнил Трампа с «королем Лу»
Калі беларусы змогуць вучыцца ва ўніверсітэце на роднай мове?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Анастасия Тиханович: «Мы сделали все, что могли… Но от этого вылечиться невозможно»
«Мы все в шоке». Карягин – о словах Лукашенко про Кныровича
Белковский назвал причину катастрофы ТУ-154
Борис Акунин: «Я бы назвал это явление «россофобией»
Чем глава Госконтроля насмешил и напугал предприятия
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Хотите увидеть бедную семью? Это муж-библиотекарь и жена-медсестра»
Один год надежды.
Как команда неудачников (почти) сотворила чудо
Три сюрприза кадровых перестановок Лукашенко
За что мы любим Тихановича: главные хиты музыканта
«Написать донос на соседа, чтобы получить повышение по службе, — или оказаться на улице?
Фото дня: Сидящие под Лукашенко
Минчанка оставила отзыв о косметике и нарвалась на грубость от представителя компании
«Снисхождения не будет». Что о задержании Кныровича сказали Лукашенко и КГБ
«Опасения, что «белки хранят в банках только идиоты», не оправдались»
Владимир Войнович рассказал, чего боятся Путин и Лукашенко
«Нация у нас есть, только выглядит она не так, как этого бы нам хотелось»
«Три орешка для Золушки», или Какие три обещания оказались не по зубам Лукашенко
Белковский: «Путину тошно от Лукашенко»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лучшие свадебные фото года
9 эпических выходов Волочковой (не повторять – может быть опасно)
Пяць фактаў пра гурт Navi, які паедзе на Еўрабачанне
Как полуголые россиянки прославляют отдых в Дубаи
Как жизнь с Путиным изменила Людмилу (+ фото с новым мужем)
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
Искушение Анжелики из Любани
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Скандалы
30.01.2017
Наша Ніва
В минской школе директор не выпустила второклассника в туалет — тот описался

Как стало известно «Нашей Ниве», последний учебный понедельник января в минской школе №29 ознаменовался скандалом.

Директор школы Анжела Носкова не выпустила 8-летнего мальчика в туалет во время урока. Тот дотерпел до перерыва, но добежать до туалета не успел и описался.

«Мне сын позвонил из школы, — рассказала мать мальчика Ольга. — Спросил, что ему делать и как досидеть до 18 часов. Он на продленке — ему еще на улицу надо было идти, а там -5 градусов».

По словам матери, она сразу связалась с классным руководителем, но та посоветовала разбираться в ситуации самостоятельно: мол, сама она ссориться со своим директором не собирается.

«Я сорвалась с работы, приехала и ужаснулась — штаны были такие мокрые, что с них капало. Все это видели одноклассники. Пошли мы к директору, а она мне заявляет — у вас нет медицинских показаний, чтобы вы ходили на уроке в туалет!» — сказала мать мальчика.

«Начала задавать мне вопросы — а почему это он с другим мальчиком попросился? Я отвечаю — у вас в туалете света нет, дети маленькие, одни боятся идти. Неужели вы, педагог, не понимаете? Она сделала замечание, что свет есть. Ну так там включатель на уровне взрослого человека, как 8-летнему до него дотянуться?»

По словам Ольги, директор извинилась со словами, что если бы она знала, что у мальчика такая скандальная мать, то завела бы ребенка сама.

«Но здесь речь не про моего сына конкретно. Это могло случиться с любым ребенком. Не хотелось бы, чтобы другие попадали в такую ситуацию, чтобы с детьми так обходились. Не думаю, что виновные чувствуют себя виноватыми», — резюмировала женщина.

А что говорят в школе?

«Все конфликтные вопросы уже решены, никаких проблем у нас нет. Никаких проблем», — сказала «Нашей Ниве» директор.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:16)
Главное
Белковский назвал причину катастрофы ТУ-154
Один год надежды.
Как команда неудачников (почти) сотворила чудо
«Снисхождения не будет». Что о задержании Кныровича сказали Лукашенко и КГБ
Три сюрприза кадровых перестановок Лукашенко
«Это просто смешно». Карбалевич – о переназначении министра Малашко
За сколько сдают самый дорогой коттедж под Минском и дом экс-главы Нацбанка
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY