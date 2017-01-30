Белорусская светская львица подралась в клубе с поклонником Путина

Минская тусовщица Саша Соловейчик оказалась в центре неприятной истории.

Инцидент произошел в столичном караоке-клубе «Богема», где у девушки произошел конфликт с неизвестным мужчиной, который сначала оскорбил ее, а после – начал выкрикивать оскорбления в отношении белорусов и политические лозунги.

Об этом светская львица написала на своей странице в Фейсбуке.

– У гардероба сумасшедший путиноид, которого я видела впервые в жизни, стоявший в очереди передо мной, начал зачем-то называть меня шлюхой, рассчитывая на бурную реакцию… Активно жестикулируя и изрыгая все лозунги русского ТВ, мой новый друг всячески нарывался на пощёчину, которую я ему и отвесила, – рассказала она подробности произошедшего.

В ответ мужчина нанес девушке несколько сильных ударов в голову.

Несмотря на полученные травмы, Саша Соловейчик смогла сфотографировать машину нападавшего и заявить на него в милицию. Позже ее обидчик был найден и задержан: поклонником Путина оказался гражданин Казахстана.