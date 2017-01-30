«Последние минуты Тиханович перенес так же стойко и красиво, как жил»

Что говорили, прощаясь с Александром Тихановичем, его друзья и коллеги.

30 января Беларусь простилась с народным артистом Александром Тихановичем, который умер 28 января в Минске на 65-м году жизни.

Cалідарнасць собрала высказывания его друзей и коллег, пришедших проводить артиста в последний путь. Цитируется по TUT.BY и Еврорадио.

Телеведущая Зинаида Бондаренко:

— Он был человеком необычайной доброты, никому не отказывал, ― вспоминает Зинаида Александровна Бондаренко. ― Вообще, они многим помогали с Ядей. Они воспитали прекрасную дочь Настю. Мы действительно много работали на эстрадных площадках, много ездили по стране, я видела, как их воспринимают, как их встречают ― это была честь. Жаль, конечно. Но учитывая самочувствие Саши в последнее время, думаю, ему там будет хорошо.

Продюсер группы Trubetskoy Евгений Калмыков:

— Он не мог быть равнодушным, его всё волновало, ему нужно было во всё вписаться. И ещё в жизни моей была ситуация: моя жена уходила от рака. Она умирала. Внутри была пустота. Врачи от неё отказались. Саша об этом узнал, приехал, и последние дни просто сидел с ней рядом возле кровати. Это было по-человечески... Всю жизнь обязан ему за этот поступок. Мы видим, что происходит. Сколько людей его любило. Человечище.

Гендиректор БАТЭ Анатолий Капский:

— Страшно, что он ушел от нас. Но у него был светлый путь. Было видно, что ему тяжело, что он болеет, но его теплая усмешка, тихановичский прищур глаз были прежними. Он великий во всем: в творчестве, в отношении к людям и стране. Последние минуты он перенес так же стойко и красиво, как жил.

Поэт и политик Владимир Некляев:

— Самое главное, что у нас были очень дружеские отношения очень долгое время, до того, пока не появился человек, который всё, что было объединено (а мы были объединены песнями, стихами, музыкой), начал разъединять политикой. Но личные отношения с Тихановичем всё равно не прекратились. Он из тех людей, которые изо всех сил стараются удерживать ниточки и узелки, которые завязались в межчеловеческих отношениях. Это качество проявлялось у него и на сцене, потому что это очень важно, какой человек в артисте живёт.

Бизнесмен Александр Шакутин:

— Я потерял дорогого человека, который для меня много значил. Он заходил ко мне в кабинет, как солнце. У него было много позитива и желания изменить мир к лучшему. Я познакомился с Сашей и Владимиром Некляевым в одно время, когда работал в ЦК Комсомола. И вспоминая про Сашу, вспоминаю строки из стихотворения Володи: «Нету Бога нигде, если его нет там, где душа». У Саши Бог был в душе. Я сегодня пришел, увидел столько людей и понял, что Саша жил не напрасно.