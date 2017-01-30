Белорусскоязычную сотрудницу со станции метро «Октябрьская» перевели на другое место работы

Людмила Майстренко, получившая известность в середине января после конфликта с одним из пассажиров из-за белорусского языка, больше не работает на станции «Октябрьская».

Напомним, инцидент произошел в середине января. Жителю России не понравилось, что Майстренко обращалась к нему по-белорусски. Возмущенный пассажир, назвавшийся Антоном Савицким, оставил запись в книге жалоб, где обвинил Майстренко в навязывании белорусского языка.

Поступок россиянина вызвал общественный резонанс. Белорусская общественность заступилась за женщину и призвала поддержать сотрудницу метрополитена.

Между тем, как стало известно Еврорадио, Людмила Майстренко больше не работает в переходе между станциями метро Октябрьская и Купаловская. Ее перевели на другой участок.

В метрополитене объяснили, что перевод на другое место не связан с языковым скандалом.

«Ее просто перевели на другой участок. У нас их несколько по всей линии. От Октябрьской до Малиновки. Куда подробно, я не могу сказать. Добавлю, что перевод с этой историей не связан. Более того, насколько я знаю, она получила поддержку от руководства по итогам работы в прошлом году», — пояснили в пресс-службе метрополитена.