Романчук: «Муравьев разозлил Лукашенко – это вне сомнений»

Экономист прокомментировал приговор владельцу «Мотовело», которого суд наказал 11 годами заключения в колонии усиленного режима.

В экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук дал жесткую оценку решению белорусских властей.

– Это расправа и очередной удар по репутации Беларуси и ее инвестиционному климату, – заметил он. – Этот приговор не столько относится к коммерческой деятельности Муравьева, сколько посылает месседж для всех тех, кто работает с государством. Это предупреждение всем инвесторам и руководителям предприятий — мол, если вы будете нарушать договоренности, то ждите такой же жестокой расправы.

Еще одной причиной такого жесткого приговора суда, по словам экономиста, мог стать тот факт, что Александр Муравьев слишком вольно вел себя в ходе судебных слушаний.

– Муравьев разозлил Лукашенко – это вне сомнений, – говорит Романчук. – Он разозлил не только его, но и силовиков, а также всю бюрократическую машину своей откровенностью в суде. Это было видно по тому, как к нему относились люди, которые готовили дело.

Собеседник обращает внимание, что в последнее время эмоции все чаще захлестывают руководителя страны:

– Посмотрите, у нас и с Россией происходит «махач», и с внутренними инвесторами идут разборки. Такое ощущение, что белорусский президент и его вертикаль – это такой слабеющий и стареющий Майк Тайсон, на которого, как он сам считает, нападают все. И он начинает отмахиваться, забывая, что своими ударами он делает только хуже.

Ярослав Романчук уверен, что опальный бизнесмен не будет сидеть все 11 лет, так как, очевидно, что «переговоры между ним и теми, кто его посадил, продолжаются»:

– Но после этого число желающих покупать акции белорусских предприятий и инвестировать сюда будет гораздо меньше. Это приговор всей системе, которая начинает пожирать сама себя.