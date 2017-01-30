На российском «Первом канале» показали сюжет о белорусских «тунеядцах»

В Беларуси и его не успели перекрыть.

На российском «Первом канале» показали сюжет, рассказывающей о ситуации с тунеядцами в нашей стране. На экранах мелькали возмущенные белорусы, собиравший подписи лидер ОГП Анатолий Лебедько и председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

«Я это считаю глупым и несправедливым. Если я с начала 2016 года только в декабре смог устроиться на работу, и состоял на учете в центре занятости населения! Если нет вакансий, нет трудовых мест, какой налог?» — говорит в сюжете житель Слуцка Вугар Иманов.