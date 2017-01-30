В Беларуси задержан участник международного киберпреступного синдиката

Преступники атаковали банки. Ущерб составил около 3 миллионов евро.

При участии Следственного комитета пресечена деятельность международного киберпреступного синдиката, осуществлявшего свою деятельность на территории Европы и Азии.

Пять членов международной организованной преступной группы арестованы и три из них осуждены в результате масштабной операции, проведенной правоохранительными органами стран Европы и Азии при поддержке Европейского центра борьбы с киберпреступностью Европола.

Деятельность организованной преступной группы заключалась в проведении тщательно спланированных атак на банкоматы, в результате которых участники получали все содержавшиеся в них деньги.

Способы совершения преступления были достаточно сложны и включали в себя использование ряда хакерских программ, вредоносного ПО и мошеннических методов, сообщает сайт Следственного комитета.

Один участник группы был задержан Румынской национальной полицией, три – Бюро уголовных расследований Тайваня (впоследствии они были осуждены на пять лет лишения свободы), еще один – Следственным комитетом Республики Беларусь.

В некоторых случаях часть украденных обналиченных денег была частично возвращена.

Расследования по делу проводились с начала 2016 года. Члены организованной преступной группы являются гражданами ряда стран Европы, которые были вовлечены в противоправную деятельность в интернете. Большинство из них – граждане нескольких стран, что позволяло им легко перемещаться по всему миру и совершать преступления.

Ущерб, нанесенный банкам, составил сумму порядка 3 миллионов евро.