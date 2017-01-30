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30.01.2017
Салiдарнасць
Как россиянин писал в Беларуси «диссертацию по экологии», а попался на спайсах

Милиция задержала двух граждан России, которые наладили производство и сбыт психотропов в Борисове.

При обыске у мужчин — уроженцев Иркутска, возрастом 24 и 25 лет — нашли более 6 кг психотропов, а также вакуумный насос, прибор для конденсации, лабораторные колбы и больше десятка емкостей с жидкостями, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Милиционеры выяснили, что 25-летний фигурант некоторое время работал в Санкт-Петербурге поваром, но там его не все устраивало. Тогда он перебрался в Гомель, а затем переехал в Борисов, где создал лабораторию. Родным и знакомым говорил, что якобы уехал в Беларусь писать диссертацию по экологии.

Позже парень пригласил в «бизнес» своего знакомого из Иркутска. Вдвоем они изготавливали на дому, а потом продавали крупными партиями по 50−100 граммов психотропные вещества в Борисове. Нелегальный бизнес просуществовал несколько месяцев.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция статьи — от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.

 
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