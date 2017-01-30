Приговор бизнесмену Муравьеву: «Это жесть! За убийство меньше дают»

Бизнесмена признали виновным по всем статьям. Акции «Мотовело» отходят государству.

В частности, 30 января суд Фрунзенского района Минска признал предпринимателя виновным в мошенничестве, хищении, уклонении от уплаты налогов, организации и пособничество в совершении преступлений, сообщает TUT.BY.

Окончательный приговор – 11 лет колонии усиленного режима.

Кроме того, суд запретил Муравьеву занимать определенные должности в течение пяти лет и конфисковал имущество — в том числе акции «Мотовело».

Напомним, что бизнесмен Александр Муравьев был задержан в связи тем, что он при покупке «Мотовело» обязался вложить в предприятие не меньше 20 миллионов долларов. Впоследствии, несмотря на то, что деньги на счета предприятия поступили, на станки оговоренную сумму новый владелец предприятия так и не потратил. Это дало правоохранительным органам повод обвинить Муравьева в «невыполнении обязательств, введении госорганы в заблуждение». Также ему вменили уклонение от уплаты налогов.

Реакция сети: «Вот он «великий камень» на могилу неизвестного инвестора»

Пользователи Байнета встретили приговор бизнесмену шквалом критических комментариев. Приводим избранное с дискуссионной площадки talks.by:

«Пришел инвестор, вложил миллионы долларов, а ему 11 лет за это».

«Не прогнулся, вот и приказали дать по максимуму».

«Урок для многих, в смысле для тех, кто пытается в Беларуси что-то делать, покупать, запускать, модернизировать».

«Сложно судить о решении суда, когда все проводится в закрытом режиме и шито белыми нитками, однако зная современную судебную систему правосудия в Беларуси, то скорее я на стороне осужденного бизнесмена».

«Инвесторы, ау, где вы?»

«После таких судилищ приглашение инвестировать в Беларусь выглядит нелепо! Мол приезжайте, посидите тут у нас…»

«Может МАЗ кому-нить продадим? Потом также инвестора посадим и имущество конфискуем? Всяко лучше, чем по 160 миллионов ежегодных дотаций за счет бюджета».

«Я, конечно, восхищен его мужеством... Но как же так… Зачем такой суровый приговор?»

«Это жесть! За убийство меньше дают. А заплатил бы кому надо и сколько надо отпустили бы в зале суда. Если не знал кому и сколько спросил бы у господина Чижа».

«Вот он «великий камень» на могилу неизвестного инвестора».