Гонки на тракторах: «Аж 10 км без ремонта проехали!»

В Витебской области организовали ралли на тракторах по маршруту между деревнями Париж и Мосар.

Минский тракторный завод решил повторить успех ралли «Дакар-2017» и организовал собственные гонки по бездорожью на тракторах.

Трасса, длиной около двух десятков километров, проходила по созвучному маршруту Париж-Мосар. По словам организаторов, для участия в шоу МТЗ выставил семь самых мощных тракторов, которые проехали по перепаханному полю, пересеченной местности и через «рукотворную полосу препятствия».

Фото: Сергей Зинин, nn.by

Как сообщают СМИ, на гонке присутствовали около четырех тысяч зрителей.

На удивление, пользователи Байнета в целом оценили мероприятие положительно.

«А что, хороший праздник получился. Жаль только, что возможность наблюдать соревнования у зрителей были только на старте и финише», – пишут комментаторы дискуссионной площадки talks.by.

«Наконец научились делать хоть какой-то пиар».

«Тракторы в сопровождении мотоциклистов... Чем-то напомнило фильм "Безумный Макс"».

«МТЗ пора выходить на гоночный уровень».

Впрочем, без критических комментариев также не обошлось.

«Реклама для села. Селяне побежали очередь занимать за дивными тракторами, которые аж 10 км без ремонта проехали».

«Почему никого не задержали, ведь наверняка разрешение на проведение мероприятия не получили?»

«Богато живем. На такие ралли денежки кидаем за просто так – кушайте, люди добрые!»

«Отвлекаловка народца от реальных проблем с безработицей, повышением ЖКХ и декретом о тунеядцах».