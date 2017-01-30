Как прощались с Александром Тихановичем

Проводить в последний путь пришли известные музыканты, родные и близкие Александра Тихановича. Отпевал артиста Митрополит Филарет.

В понедельник, 30 января, в храме Александра Невского прошла заупокойная литургия и отпевание. Храм был полон людей.

На литургии и отпевании присутствовала вся семья.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Проститься с артистом приехали также друзья и коллеги по цеху, сообщает TUT.BY. Одним из первых — Руслан Алехно.

Митрополит Филарет обратился с речью к близким артиста — Ядвиге и Анастасии. Он сказал, что скорбит вместе с ними о безвременной кончине Александра Тихановича. Митрополит также сказал, что жизнь Александра «была далека от глянца, но был человеком талантливым и светлым» и оказал немало помощи приходу, поддерживая немощных и болящих.

После отпевания траурная процессия отправилась в Белорусскую государственную филармонию, где до 14.00 будет проходить гражданская панихида.

Сотни минчан собрались к этому часу около Филармонии. Проститься с певцом пришли Анатолий Ярмоленко, Егор Хрусталев, Сергей Кухто, ребята из группы Litesound, сообщает «Наша ніва».

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