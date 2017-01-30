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Общество
30.01.2017
В Минске «тунеядцам» предлагают прокат сноубордов со скидкой 20%

Чтобы ее получить, надо прийти в салон в будний день и предъявить «письмо счастья». «Пока снег — обуться в лыжи и валить из страны...» — шутят пользователи Сети.

Необычный рекламный ход придумали в одном из минских салонов проката сноубордов. «Тунеядцам» там обещают скидку. Достаточно прийти в будний день и показать «письмо счастья». 

Правда, прокатчики признались onliner.by, что это больше юмор, чем коммерческий проект.

— Это очень спонтанная идея на злобу дня. Тема актуальная, а у нас есть несколько ребят, которые теперь официально устроены, но раньше были безработными и уже получили письма «счастья», — рассказали в салоне Activeworld.by. — Так что нам захотелось пошутить. Акция не особо коммерческая. Странно думать, что все тунеядцы резко пойдут к нам за сноубордами. Но, возможно, другие люди оценят юмор про «письма счастья» и станут нашими клиентами. Пусть ребята, пока ищут работу, займутся спортом. Тем более по будням они пока свободны. Ну, а вообще мы всем желаем трудоустройства.

Пользователи Сети неоднозначно восприняли такой маркетинговый ход. Одни посчитали его «креативным», другие — издевательством над людьми, у которых и так масса своих проблем.

Вот какие комментарии можно встретить под этой новостью на onliner.by:

«Супер! Хоть кто-то о безработных заботится!»

«Вообще-то, для них нужно на все товары и услуги как минимум на 25 процентов (НДС) меньше делать».

 «Чиновникам сделайте скидку при отмене Указа на ошибки».

«Пока снег — обуться в лыжи и валить из страны...»

 

 
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