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30.01.2017
Евгений Федоров
Белорусский бизнесмен сравнил Трампа с «королем Лу»

Белорусский бизнесмен Микита Микадо, который несколько лет назад уехал в США и основал там перспективный стартап, выступил против указа Трампа. 

Накануне на своей страничке в Фейсбуке белорус опубликовал призыв протестовать против политики Дональда Трампа, который запретил въезд в США иммигрантам из некоторых стран.

– Диктаторы редко бывают предсказуемыми. Это означает, что твоя национальность может стать следующей целью, – написал он, приводя в пример «мистера Путина» и «короля Лу».

Позже молодой человек вышел с плакатом на улицу, чтобы не согласиться с решением американских властей.

Отметим, что сейчас выпускник минского БГУИРа Микита Микадо живет в Кремниевой долине и руководит онлайн-сервисом PandaDoc, который помогает американцам быстро оформлять деловые и юридические документы.

 
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