«Цена на газ — дело принципа для Лукашенко, и уже неважно, на чем мы теряем больше»

Заплатит ли все-таки Минск России за газ и когда закроются белорусские НПЗ?

Москва и Минск пока не нашли взаимоприемлемых вариантов решения погашения долга со стороны Беларуси за поставленный российский газ. Об этом заявил журналистам вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Он отметил: «Но в любом случае мы настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее».

По данным «Газпрома», задолженность Беларуси за поставки газа в 2016 году уже достигла 500 миллионов долларов. До какого размера она может увеличиваться?

«У России есть и другие возможности надавить»

Позиция Москвы — что задолженность существует и так или иначе надо искать варианты ее погашения. А Минск пока полностью эту задолженность не признает, исходя из того, что цена должны быть равно доходными.

— Если Минск пока не согласился с самим фактом существования задолженности, не говоря уже о ее сумме, то стороны находятся на начальных переговорных позициях и за полгода они ничуть не продвинулись, — оценивает ситуацию старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

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