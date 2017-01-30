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30.01.2017
В Квебеке в результате стрельбы в мечети погибли шесть человек

В мечети Исламского культурного центра в Квебеке произошла стрельба. Как сообщила местная полиция, в результате нападения погибли 6 человек, еще 8 получили ранения. Двое подозреваемых задержаны.

По словам очевидцев, в момент стрельбы в Исламском культурном центре находились от 40 до 100 человек. Как сообщил глава центра Мохаммед Янги, нападение произошло во время вечерней молитвы, сообщает, передает Reuters.

По предварительным данным, нападавших было трое — они ворвались в мечеть и устроили стрельбу. По словам Мохаммеда Янги, перестрелка произошла на первом этаже, затем преступники поднялись на второй этаж.

Расстрелявшие прихожан были в масках и кричали «Аллаху Акбар», сообщила радиостанция CBC. «Мне показалось, что у них квебекский акцент. Они открыли стрельбу и кричали «Аллаху Акбар». Пули поражали молившихся людей, одна из них пролетела у меня над головой», — рассказал радиостанции один из свидетелей случившегося. По его словам, нападавших было двое, их лица скрывали маски.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал стрельбу в мечети трусливым нападением. Об этом глава правительства заявил в своем Twitter. «Сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечети Квебек-Сити. Мои мысли сейчас с жертвами (атаки) и их семьями», — написал Трюдо.

Район ЧП оцеплен стражами порядка. На месте происшествия находятся около десятка машин скорой помощи.

В полиции отметили, что задержали двух нападавших, а также сообщили, что у них мог быть третий сообщник.

В июне 2016 года во время священного месяца рамадан злоумышленники подбросили оскорбительный для мусульман предмет — свиную голову ко входу в этот Исламский культурный центр, который, по данным РИА «Новости», называют «большой мечетью» города. Найти злоумышленников тогда не удалось. Отмечается, что в последнее время в регионе усилилась исламофобия.

 
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