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30.01.2017
Салiдарнасць
Латынина: Беларусь вытирает о Россию ноги

Российская журналистка Юлия Латынина прокомментировала решение Беларуси экстрадировать в Азербайджан блогера Александра Лапшина.

В январе прокуратура Беларуси постановила выдать Лапшина Азербайджану. Там его подозревают в незаконном посещении Нагорного Карабаха.

В частности, блогеру инкриминируется, что он, «вступив по предварительному сговору в преступную связь с неустановленными лицами и создав организованную преступную группу, в апреле 2011 года и в октябре 2012 года без наличия соответствующих документов, минуя контрольно пропускные пункты, незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики».

Пикантность ситуации заключается в том, что Лапшин имеет российское гражданство.

«Ребят, ну, это сумасшедший афронт, – заявила Латынина в эфире «Эха Москвы». Авторитарное государство, которое у нас находится на содержании, нами же вытирает пыль, потому что… Ну, извините, что такое объявить в международный розыск человека, который посетил непризнанную республику без спроса Баку? Это прецедент.

Это значит, что всякий россиянин, который без спроса Украины посетит Крым, подлежит международному розыску, выдаче Украине и может сесть на 8 лет. Почему мы не просим за Лапшина?..

Вот, периодически американцы арестовывают у нас каких-то замечательных людей. То это, значит, летчик, который возил кокаин, то это Виктор Бут, торговец оружием, на котором пробы ставить негде, который не просто торговал оружием. Напомню, что его взяли за то, что он пытался продать оружие наркотеррористам из ФАРКа.

Вот за этих прекрасных людей мы горой, поскольку их взяли проклятые американцы. И вообще если американец арестует какого-нибудь российского хакера, ну просто, конечно, мы визжим на весь мир.

Белорусы арестовали российского блогера, вина которого заключается в том, что он съездил в Нагорный Карабах. Представьте себе, что было бы, если бы этого блогера арестовали американцы, ну, при Обаме, не сейчас (сейчас бы мы тоже промолчали). Ну, уж МИД бы у нас пробил головой крышу и уже просто сплясал бы джигу.

Полное, офигеть, молчание. Никому не интересно. И заметьте, что, на самом деле, в мире-то дипломатический корпус это замечает. Он замечает, как относятся к России по-настоящему. Он видит, что даже, мягко говоря, не очень большая Беларусь в этом вопросе вытирает о Россию ноги. Так же, как она вытерла о Россию ноги в истории с арестом Баумгертнера, генерального директора «Уралкалия», которого они пригласили на переговоры (высшее руководство Беларуси) и взяли в заложники. Как у нас там в заложники Муаммар Каддафи брал каких-то наших российских граждан, менеджеров Лукойла.

И получается, что когда это делает Беларусь или когда это делает Ливия, когда о нас они вытирают ноги, то в этом нет проблемы для беспокойства, потому что нас беспокоит, только когда это делает Америка и только когда это делал Обама. Или только когда это делала Европа…»

 
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