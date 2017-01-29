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29.01.2017
www.praca-by.info
Как милиция конфисковала тысячу подписей за отмену декрета «о тунеядстве»

В Бобруйске на десятый день сбора подписей за отмену декрета «о тунеядстве» была задержана активистка профсоюза РЭП Галина Смирнова. Случилось это после встречи с депутатом Виталием Власевичем.

Инцидент произошел после того, как женщина встретилась с депутатом и попросила его подписать обращение с требованием отменить декрет. Народный избранник отказался, а через несколько часов милиция задержала активистку и конфисковала подписи.

Галина Смирнова сообщила praca-by.info, что на прием к депутату Виталию Власевичу она вместе со своим коллегой Олегом Желновым пришла в субботу утром, 28 января, предварительно записавшись на прием.

– Мы рассказали ему, что проблема затронула очень многие семьи, большинство людей совершенно несправедливо попали в разряд так называемых «тунеядцев». В малых городах работы нет, работодатели не хотят брать на работу мам с маленькими детьми, очень многие люди не могут найти работу или не могут работать по состоянию здоровья. Мы сказали ему, что он обязан прислушаться и реагировать, раз его избрали на этот пост. Он должен защищать интересы людей и отрабатывать те деньги, которые неплохо на этом посту зарабатывает.

Мы просили его поставить подпись под требованием, которое подписали уже сотни бобруйчан, в том числе его избирателей, а также предлагали встретиться с людьми и обсудить проблему. Однако Виталий Власевич отказался, заявив, что на сегодняшний день в Беларуси не работает только тот, кто не хочет работать, рассказала профсоюзная активистка.

По её словам, депутат подробно интересовался, в каких местах активисты собирают подписи. Галина Смирнова честно рассказала, что после встречи с ним пойдет на местный рынок, потому что там в выходной день будет много людей.

– После встречи мы не сразу отправились на рынок, но когда пришли туда, буквально через минуту к нам подошли милиционеры и попросили проехать в РОВД. Причем, несколько дней назад во время сбора подписей эти же милиционеры спокойно обсуждали с нами проблемный декрет, – сообщила активистка.

В РОВД Галину Смирнову обыскали, насильно изъяли портфель и конфисковали тысячу подписей.

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