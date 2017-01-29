Анастасия Тиханович: «Мы сделали все, что могли… Но от этого вылечиться невозможно»

Смерть Александра Тихановича для многих стала полной неожиданностью и шоком.

Тысячи соболезнований, перепосты его песен и фотографий в социальных сетях, воспоминания. И вопрос: «Почему он умер? Почему так рано?» Ведь народному артисту было только 64 года.

Дочь артиста Анастасия Тиханович назвала «Комсомолке» диагноз болезни, от которой страдал ее отец. Звучит он так: аутоиммунное заболевание легких - идиопатический фиброзирующий альвеолит. Это довольно редкое заболевание, с которым живут 3-4 года. Александр Тиханович прожил с ним почти 7 лет. То, что артист так сильно похудел за последний год - одно из проявлений этой болезни.

- Радикального лечения на сегодняшний день не существует, его можно только тормозить, чем мы и занимались все это время, - рассказала нам Настя. - Год назад у него случилось ухудшение, и он тоже долго лежал в больнице. Мы делали все, что можно, он ездил на лечение в Германию. К сожалению, это такое заболевание, вылечиться от которого невозможно. Папа очень не хотел, чтобы о заболевании знала широкая общественность. Поэтому мы не делали публичных заявлений и не собирали средства. Он хотел оставаться активным, быть на сцене столько, насколько это будет возможно.

Анастасия Тиханович с отцом. Фото: instagram.com/atihanovich

Так оно и было - свой последний концерт 13 января на президентском балу он отработал, а 14 января попал в больницу. Ему было очень тяжело уже 13 января, и все это видели. Но он сделал все, что смог.

Александр Тиханович был в больнице под кислородной маской почти две недели, но в те моменты, когда ее снимали, старался улыбаться, чтобы приободрить родных, которые были рядом. Он держался очень мужественно до самого последнего момента…

- Я была с ним до самого конца, - говорит Анастасия.