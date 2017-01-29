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29.01.2017
Федерер рассказал, с кем хотел бы разделить победу на Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер после победы в финале Australian Open над испанцем Рафаэлем Надалем (6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3) поблагодарил соперника за игру.

— Надаль сказал столько приятных слов в мой адрес, — сказал Федерер во флеш-интервью, отмечает Прессбол. — Я тоже поздравляю его с возвращением. Мы не знали, что будем играть друг против друга. Я тоже не был бы рад, если бы проиграл в финале. Хотел бы разделить эту победу вместе с Рафой.

Я много работал, чтобы подготовиться к турниру. Хочу поблагодарить свою команду. Спасибо всем моим близким за помощь. Уже почти 20 лет мы приезжаем в Австралию, чтобы показать именно такую игру. Надеюсь, мы увидимся и через год, и я буду таким же счастливым, — передает sport-express.ru.

 
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