Меркель и Мэй осудили запрет на въезд мусульман в США

Запрет на въезд в США граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением, вызвавший протесты в Штатах и волну недовольства по всему миру, осудили лидеры Европы.

Это канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Тереза Мэй, которая стала первым лидером иностранного государства, лично встретившимся с новым американским президентом Дональдом Трампом, пишет newsru.com.

Суд в Нью-Йорке ограничил действие его указа, разрешив временно остаться в США тем, кто туда уже въехал. При этом авиакомпании и администрации аэропортов по всему миру уведомляют пассажиров о новых ограничениях, передает Reuters.

Акция протеста в аэропорту Чикаго после задержания беженцев в связи с ужесточением миграционной политики США

Ряд авиакомпаний, например British Airways, объявили о возврате денег за билеты либо о возможности перенести дату полета в США для тех, кого затронул резонансный указ Белого дома.

Отдельно в Германии и Великобритании озаботились интересами граждан этих стран - уроженцев Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Sky передает, что им въезд в США запрещен, даже если у них нет другого гражданства, помимо британского.

Информация о том, скольких летевших в США пассажиров затронули ограничения в первые сутки действия указа, поступает разрозненная. ТАСС со ссылкой на иранские СМИ сообщает, например, что решение затронуло свыше 170 граждан этой станы, направлявшихся в Штаты. По этим данным, авиакомпании не допускают к регистрации и тех, кто имеет вид на жительство в США - так называемые грин-карты.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо объявил, что его страна готова принять беженцев, которые из-за указа Трампа не могут въехать в США.