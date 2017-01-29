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29.01.2017
Салiдарнасць
У маленького Путинушки появился братик Шойгу

В российском городе Александрове родился на свет мальчик, которого родители по велению дедушки-патриота решили назвать в честь министра обороны России.

По данным газеты «Новый город Александров», мальчик появился на свет весом 3 килограмма 200 грамм, его рост - 50 сантиметров.

Имя выбирал дедушка семейства Рахмон Джураев. По его словам, с дочерью уже давно было согласовано имя для будущего ребенка.

- Сергей Шойгу поднял с колен МЧС России и достоин того, чтобы мой внук носил имя в его честь, - заявил Джураев городской газете.

Мама, папа и их ребенок по имени Путин

Шойгу - двоюродный брат Путина. В начале января сообщалось, что Джураевы сменили имя своему двухлетнему сыну - мальчика с тех пор зовут Путин Джахонгирович Джураев. Мама мальчика рассказала журналистам, что дома его уже называют по новому имени Путин или ласково - Путинушка.

 
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