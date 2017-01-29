Жизнь в Чили глазами русской женщины

Читательницы Газеты.Ru продолжают делиться подробностями проживания в далеких от родины странах.

Недавно мы активно читали об особенностях жизни в Саудии и как встретить арабского принца. На этот раз – какового это, жить россиянке в Сантьяго.

«В Чили я переехала, можно сказать, за любовью. С моим молодым человеком, чилийцем, мы познакомились два с половиной года назад в Таиланде. Сначала он поехал за мной в Россию, а потом, побывав у него в Сантьяго и познакомившись с его родителями и друзьями, я решила переехать к нему. Это, конечно, оказалось большим шоком для моих родных, но они приняли мой выбор.

Первое впечатление от Сантьяго было связано с погодой: я приехала в начале осени и обнаружила, что несмотря на то, что это Латинская Америка (где, казалось, должно быть тепло), вечером температура падает очень сильно и резко. Днем может быть 28 градусов, а ночью 10. Чилийцы надо мной потешались: они очень любят устраивать вечеринки на улице (они вообще обожают сборища), и когда местные девушки стояли в легких кофточках, а я сидела укутанная в три теплых одеяла, все смеялись и говорили: «Она же русская, почему ей холодно?».

Единственное, что я знала про Чили, — это то, что это экономически развитая страна Латинской Америки. Мои ожидания по этому поводу подтвердились.

Однако адаптироваться было нелегко. Я думаю, это всегда трудно — начинать жить в другой стране. Другая культура, другие люди. Недопонимание есть с обеих сторон. Все, конечно, упирается в языковой барьер и непривычную манеру общения.

Многие вещи тут работают совершенно не так, как в России. Это, конечно, не значит, что в России все правильно, а здесь — нет (или наоборот).

Сейчас мне климат Сантьяго скорее нравится. Мне не нужно носить сапоги или шапку, здесь почти не бывает дождей, а солнце светит практически круглый год. Наверное, поэтому люди такие расслабленные и никуда не торопятся. Все у них замечательно, и сами они чрезвычайно приятные. Чилийцы практически никогда не злятся, а если им даже что-то не нравится, они стараются это не показывать. Они практически никогда не возмущаются обслуживанием в ресторане, отеле. Такого понятия, как «возмущение», у них не существует.

У всех этих преимуществ есть и обратная сторона. Да, в Латинской Америке люди очень расслабленные – и от этого жутко непунктуальные. И спокойно могут на встречу прийти на 30 минут позже, и это почти нормально.

Чилийцы не умеют говорить «нет».

Например, при собеседовании на работу никогда вам не скажут: «Вы знаете, вы нам не подходите» или «Вы не то, что мы ищем».

Вам будут говорить: «Это потрясающе. Вы тот, кто нам нужен. Мы обязательно вам позвоним». И никогда не позвонят. По словам самих чилийцев, это потому, что они боятся обидеть человека.

Несмотря на свою внешнюю открытость, на самом деле они очень закрытые. С тех пор как я переехала в Чили, у меня здесь появились хорошая подруга из России, подруга-американка и ни одной чилийки.

Еще мне кажется, что чилийцы плохо питаются. Они едят много хлеба и пьют много газированной воды. На работе, на площадках для детей или на съемках для актеров, когда вам предлагают попить, почти всегда сначала вам протягивают колу (правда, все делают вид, будто следят за количеством сахара, и дают диетическую). Это бесплатно, а вот воду приходится выпрашивать, часто ее вовсе нет.

Я, в отличие от многих русских, проживающих в Чили, работаю по специальности. Моя специальность — артист балета и хореограф. Правда, пришлось переквалифицироваться: я всю жизнь занимаюсь русскими народными танцами и танцами народов мира, а здесь переключилась на латиноамериканские танцы. Я поработала в нескольких телевизионных проектах как артист балета, снимаюсь в рекламных роликах, чаще всего танцевальных, работаю моделью в утренней передаче канала 13, даю уроки танцев. Для меня это все — новый этап карьеры, и я этим очень довольна.

В России я никогда бы не стала моделью при росте 166 см, а здесь это возможно. В Чили очень хорошо относятся к блондинкам и девушкам со славянской внешностью.

Одежда здесь очень дорогая. К тому же ее сложно выбрать. Стиль совершенно не мой — женственного очень мало, а цвета темные. Все по-зимнему, даже летом. Здесь модные вещи стоят гораздо дороже, чем в Москве. При этом в Сантьяго за одеждой и бытовой техникой приезжают аргентинцы, у них все это еще дороже.

Цены на жилье умеренные. Например, снимать квартиру в центре стоит, в переводе на рубли, 25 тысяч, это квартира-студия с одной комнатой-спальней около 32 кв. м. За 30–35 тысяч можно снимать такую же квартиру в зеленом, более спокойном районе. Центр Сантьяго — это не лучшее расположение. Там сильная загазованность, шум, а большое количество парков не спасает.

Медицина полностью платная и очень дорогая. Месячная медицинская страховка выходит в 6 тысяч рублей, и покрывает она 80% от посещения одного специалиста. То есть 20% мы все равно оплачиваем. Прием врача без страхового полиса стоит 3, 4, 5 тысяч рублей в зависимости от специалиста.

В Чили огромное количество приезжих из ближайших стран, не сильно обеспеченных.

Русских считают европейцами, которые приезжают отдыхать.

Я знаю много наших соотечественников, которые сумели открыть здесь свой бизнес, но многие, даже имея образование, не могут устроиться на работу. Им приходится оканчивать вуз в Чили, чтобы стать хотя бы секретарем.

К русским девушкам отношение отдельное. Они не просто нравятся чилийцам, русских девушек обожают. Жителей Чили восхищают голубые или зеленые глаза, светлые волосы. В Чили девушкам на улице делают очень много комплиментов — но уже после того, как ты прошла мимо. Безумно много внимания уделяется блондинкам».