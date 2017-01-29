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Экономика
29.01.2017
Салiдарнасць
В 2016-м таможня пополнила бюджет страны на 6,5 млрд рублей

Сотрудниками оформлено 1,2 млн. партий товаров.

Глава Государственного таможенного комитета Юрий Сенько выразил уверенность, что реализация всех задач, стоящих перед таможенными органами, позволяет обеспечивать экономическую безопасность страны.

«Главное, своими действиями не навредить бизнесу, а создавать условия для его эффективной работы, обеспечивая при этом гарантированное соблюдение таможенного законодательства», - отметил он на заседании коллегии ГТК.

Как сообщает сайт ведомства, в республиканский бюджет от деятельности таможенных органов перечислено 6,5 млрд. белорусских рублей.

 
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