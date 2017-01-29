Писарев прокомментировал информацию по поводу себя во главе сборной Беларуси

Ранее «Известия» написали, что российский тренер, последним местом работы которого была молодежная сборная России по футболу, станет главным тренером белорусов.

— Не хочу обсуждать рабочие вопросы в выходной день. Сейчас я просто гуляю с детьми. Информация в прессе насчет меня и сборной Беларуси? Мало ли что пишут. Лучше обращайтесь за комментариями в Белорусскую федерацию футбола..., — сказал Николай Писарев Прессболу.